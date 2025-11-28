< sekcia Kultúra
Laureátom Ceny René 2025 je Víťo Staviarsky
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Cena René je prvým literárnym ocenením, o ktorom raz ročne rozhodujú študenti vybraných gymnázií a stredných škôl na Slovensku. V poradí deviaty ročník literárnej ceny gymnazistov a stredoškolákov pozná svojho víťaza. Laureátom sa stal Víťo Staviarsky za knihu Motýľovci. TASR o tom informovala Monika Nagyová zo Slovenského literárneho centra (SLC), ktoré je organizátorom ocenenia.
Do aktuálneho ročníka bolo zapojených 18 stredných škôl a gymnázií. Študenti od mája čítali päticu kníh, ktorú vybrala odborná porota ceny Anasoft litera 2025. Finálovú päticu tvorili Martin Hlavatý s dielom Páv, Kripel a Predseda (vydavateľstvo FAMA art), Márius Kopcsay s knihou Dedo Lužko (vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala), Vanda Rozenbergová s titulom Mágovia vedia viac (Slovart), Alexandra Salmela s knihou 56, či? (Aspekt) a Víťo Staviarsky s dielom Motýľovci (vydavateľstvo Staviarsky production).
Počas jesene prebiehali na školách diskusie o nominovaných knihách za účasti autorov. Ako ďalej informuje organizátor, na školských besedách sa zúčastnilo približne 610 študentov. Záverečná argumentačná diskusia prebiehala so zástupcami škôl. Stredoškolákov najviac zaujal tajomný príbeh z východného Slovenska. Laureátom Ceny René sa tak stal Víťo Staviarsky za knihu Motýľovci.
„Študenti si knihu vybrali pre komplexnosť postáv, vzťahov medzi nimi a pre ich psychologickú prepracovanosť. Ocenili aj priestor, ktorý spisovateľ ponechal čitateľstvu pri dotváraní súvislostí napínavého príbehu,“ uvádza SLC s tým, že autor si mladých podmanil svojim úsporným, presným a prístupným jazykom, ktorým otvoril celoslovenské sociálne témy presahujúce regionálne prostredie. Mladí čitatelia pochválili aj dizajn celého diela.
Slávnostné vyhlásenie Ceny René 2025 sa konalo 27. novembra v jednom z bratislavských kníhkupectiev. Ocenenie za laureáta prevzala jeho dcéra Marka Staviarska.
Víťaznú sošku Ceny René v tvare knihy vytvorili Pavla Pšenicová a Anna Zbořilová, študentky z Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.
V minulých ročníkoch toto ocenenie získali Katarína Vargová, Pavel Dvořák ml, Dušan Martinčok, Barbora Hrínová, Alena Sabuchová, Václav Kostelanski, Daniel Majling a Ivana Gibová.
