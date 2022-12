Led Zeppelin Symphonic zahrá najväčšie hity legendárnych Led Zeppelin

Bratislava 12. decembra (OTS) - Rocková kapela, najlepší speváci z Londýna a symfonický orchester sa spojili, aby zahrali najväčšie hity Led Zeppelin v epickom meradle.vyráža na svetové turné a neminú ani Bratislavu.Viac ako 50 rokov sú Led Zeppelin zbožňovaní fanúšikmi po celom svete. Led Zeppelin Symphonic je skutočná, autentická hudba kapely Led Zeppelin v podaní rockovej kapely, skvelých spevákov z londýnskeho West Endu v sprievode veľkého symfonického orchestra. Viac ako 50 umelcov na scéne spoločne vytvára jedinečný zážitok pre všetkých fanúšikov legendárnej skupiny.K trom fenomenálnym spevákom sa na pódiu pripája rocková kapela zložená z najlepších britských hudobníkov a symfonický orchester pod vedením Richarda Sidwella, muža, ktorý stojí za celou show Queen Symphonic – super úspešného svetového turné s hitmi legendárnych Queen, ktoré bolo aj u nás v Bratislave.Gitarista Jimmy Page, spevák Robert Plant a bubeník John Bonham boli vo svojej dobe za búrlivákov a v niekoľkých svetových hoteloch mali dokonca pre svoje nevhodné správanie doživotný zákaz vstupu. Napriek tomu sa stali doslova ikonou rockovej hudby, zakladateľmi metalu aj hard rocku. Dodnes sú považovaní za jednu z najvplyvnejších kapiel sveta. Svojou hudbou pravidelne ohromovali fanúšikov, ktorí milovali ich extravagantné inšpirácie z iných kultúr i psychedelické motívy. Led Zeppelin svojou hudbou ovplyvnili celé generácie muzikantov a ich publikum. A údajne sú aj najviac pirátsky sťahovanou kapelou.Hudba Led Zeppelin prenikla aj do filmu. V hollywoodskych trhákoch ako je Thor: Ragnarok doslovne „jačí“ Plantov vokál zo skladby Immigrant song, alebo vo filme Godzila znie najznámejší gitarový riff sveta zo Zeppelinovskej skladby Kashmir.zahrajú Led Zeppelin Symphonic 25 ikonických piesní kapely Led Zeppelin, vrátane Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused a samozrejme Stairway To Heaven.Nenechajte si ujsť ďalší hudobný zážitok v podaní kapely a symfonického orchestraVstupenky k dispozícii v predpredaji siete Ticketportal.je producentská a promotérska agentúra, ktorá je na trhu už od roku 2000 a stala sa jedným z najväčších stredoeurópskych producentov v oblasti zábavy. JVS GROUP priváža nielen veľké koncerty, ako bola séria koncertov Ennio Morricone, Hans Zimmer, Mireille Mathieu či Kelly Family, ale sústredí sa aj na svetové výstavy. V Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku prezentuje veľkolepé výstavy veľkých zahraničných produkcií: Tutanchamon jeho hrobka a poklady, Titanic, Bodies, Múmie sveta, Poklad Inkov a taktiež najväčšiu svetovú výstavu o pilotovaných letoch do vesmíru Cosmos Discovery, ktorá je momentálne otvorená v Bratislave.