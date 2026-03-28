Legenda českej kinematografie Zdeněk Svěrák oslavuje 90 rokov
Hlavný protagonista Divadla Járy Cimrmana i filmov s touto tematikou figuruje ako scenárista a často i herec v rade populárnych filmov na čele s oscarovým Koljom.
Praha/Bratislava 28. marca (TASR) - Česká a do veľkej miery aj slovenská kultúra majú dôvod na oslavu významného jubilea. Zdeněk Svěrák, charizmatický filmový scenárista a herec, divadelný autor, režisér a komik, držiteľ Oscara a iných významných ocenení bude mať v sobotu 28. marca 90 rokov.
Hlavný protagonista Divadla Járy Cimrmana i filmov s touto tematikou figuruje ako scenárista a často i herec v rade populárnych filmov na čele s oscarovým Koljom. Ďalej sú to predovšetkým snímky Marečku, podejte mi pero!, Na samotě u lesa, Traja veteráni, Vchní, prchni!, Vesničko má středisková, či Obecná škola.
Zdeněk Svěrák sa narodil 28. marca 1936 v Prahe. Jeho rodičia sa zosobášili v roku 1929 a hneď sa im narodil syn, ktorý dostal meno Zdeněk. Chlapec však zomrel ako päťročný na otravu krvi. Stratu potomka niesli ťažko a matka sa zo žiaľu pokúsila o samovraždu. Aj pod vplyvom týchto udalostí druhé dieťa dostalo o sedem rokov neskôr taktiež meno Zdeněk.
Po štúdiu na gymnáziu a na Vysokej škole pedagogickej v Prahe, ktorú ukončil v roku 1958, odišiel Zdeněk Svěrák spolu so svojou budúcou manželkou učiť do severozápadnej časti Čiech. Najskôr do mesta Měcholupy a potom do Žatca. Po štyroch rokoch pedagogickú dráhu opustil a začal pracovať vo vtedajšom Československom rozhlase. Tu sa stal jedným z autorov rozhlasového programu s názvom „Nealkoholická vinárna U Pavouka“, v ktorom vznikol nápad na postavu nedoceneného českého velikána Járy Cimrmana. V rozhlase tiež spoznal hudobníka Jaroslava Uhlířa.
V roku 1967 vzniklo Divadlo Járy Cimrmana skúmajúce odkaz tejto fiktívnej postavy. Pre divadlo pripravil Svěrák prvú hru pomenovanú „Akt“ a na ďalších trinástich spolupracoval s Ladislavom Smoljakom. Vo všetkých hrách populárneho divadla Svěrák zároveň i účinkoval.
So Smoljakom začal písať i filmové scenáre a v niekoľkých snímkach sa tiež objavili - Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), Marečku, podejte mi pero! (1976), či Na samotě u lesa (1976). Niektoré scenáre, napríklad k filmom Vrchní, prchni! (1980), Traja veteráni (1983) alebo Vesničko má středisková napísal Svěrák sám a tiež si v nich zahral.
Jeho vtipné a atraktívne scenáre režírovala špička československej kinematografie - Oldřich Lipský, Jiří Menzel, Zdeněk Podskalský a samozrejme veľký kamarát Ladislav Smoljak. A v týchto filmoch hralo v každom viacero populárnych hercov, zo Slovenska napríklad Milan Lasica, Július Satinský a Marián Labuda.
Na začiatku 90. rokov začal Svěrák písať scenáre, podľa ktorých nakrúcal filmy jeho syn Jan (61). Vznikli tak snímky ako Obecná škola (1991), Akumulátor 1 (1994), Kolja (1996), Tmavomodrý svet (2001) či Vratné lahve (2007). Kolja získal Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film. Ocenili ho tiež Zlatým glóbusom a šiestimi Českými levmi.
Od roku 1994 Svěrák spolupracuje s Centrom Paraple, ktoré sa stará o pacientov s poranením miechy, odkázaných na invalidný vozík. Ako autor textov piesní populárnej hudby je podpísaný pod hitmi ako Holubí dům (Jiří Schelinger), Severní vítr (z filmu Vrchní, prchni!) či Není nutno (z filmu Traja veteráni). Svěrák píše aj poviedky a rozprávky.
Patrí k najvýraznejším a najobľúbenejším osobnostiam českej kultúry. Je majstrom situačnej komiky a jemného, nenásilného humoru. Spolu s Ladislavom Smoljakom, Jiřím Šebánkom a Karlom Velebným vytvoril fenomén fiktívneho génia Járu Cimrmana, a s Jaroslavom Uhlířom zložili desiatky piesní, ktoré zľudoveli a sú známe naprieč generáciami.
Svěrák svoje životné jubileum oslávi v sobotu v Divadle Járy Cimrmana. Slávnostný večer sa bude vďaka priamemu prenosu Českého rozhlasu premietať súčasne vo vyše stovke kín v celej krajine. Program sa okrem iného vráti k počiatkom jeho tvorby. Tú odštartoval práve v rozhlase.
„Pre mňa je rozhlas médium, do ktorého som sa zamiloval. To bolo ešte v dobe, keď rozhlas a televízia zápasili o priazeň, a ten rozhlas ju mal o niečo väčšiu. Ja som sa vďaka nemu naučil vyjadrovať nevizuálne, iba slovom,“ priblížil jubilant pre webový portál aktuality.cz.
V predvečer jeho 90. narodenín, v piatok 27. marca, vydáva Supraphon jubilejnú reedíciu prvého pesničkového albumu slávnej autorskej dvojice Uhlíř-Svěrák s názvom Není nutno. Ide o prvý album, ktorý táto dvojica pripravila špeciálne pre detských poslucháčov. Na vinyle sa teraz vracia po 33 rokoch v limitovanej edícii 700 kusov.
