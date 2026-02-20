< sekcia Kultúra
Legenda EUROPE rozširuje program ROCK POD KAMEŇOM 2026
Švédska legenda EUROPE vystúpi na ROCK POD KAMEŇOM 2026. Festival, ktorý sa uskutoční 25. – 27. júna v areáli Topovné pri Belej nad Cirochou, spája svetové mená so silnou domácou scénou.
Autor OTS
Bratislava 20. februára (OTS) - ROCK POD KAMEŇOM pokračuje v odhaľovaní programu a do line-upu zaraďuje meno s výnimočným postavením v histórii rocku. Na 23. ročníku festivalu, ktorý sa uskutoční 25. – 27. júna v areáli Topovné v Belej nad Cirochou, vystúpi švédska kapela EUROPE.
EUROPE patria medzi najúspešnejšie rockové kapely, aké kedy Európa dala svetu. Počas viac než štyroch dekád na scéne predali desiatky miliónov albumov a ich skladby sa zapísali do dejín populárnej hudby. Ikonický hit The Final Countdown sa stal jednou z najznámejších rockových skladieb a dodnes zaznieva na festivaloch, štadiónoch aj v popkultúre. Kapela však nikdy nestála len na jednom hite – albumy Out of This World či Prisoners in Paradise potvrdili ich schopnosť kombinovať chytľavé melódie s poctivým rockovým remeslom.
Koncerty EUROPE sú známe precíznym zvukom, kontaktom s publikom a repertoárom, ktorý spája niekoľko generácií fanúšikov. Ich vystúpenie na ROCK POD KAMEŇOM patrí medzi kľúčové momenty ročníka a potvrdzuje snahu festivalu prinášať mená s dlhodobou hodnotou, rešpektom a medzinárodným dosahom.
„EUROPE sú kapela, ktorá má v rockovej histórii absolútne pevné miesto. Ich hudba funguje naprieč generáciami a presne takýto typ interpretov chceme na ROCK POD KAMEŇOM prinášať. Program pre rok 2026 skladáme tak, aby spájal legendy, súčasnú špičku aj silnú koncertnú energiu,“ hovorí organizátor festivalu Michal Latta.
EUROPE sa pridávajú k už potvrdeným zahraničným interpretom, ktorí podčiarkujú svetový rozmer programu. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na BLACK EYED PEAS, šesťnásobných držiteľov cien Grammy a jednu z najúspešnejších formácií modernej hudobnej histórie, symfonicko-metalovú špičku WITHIN TEMPTATION, progresívny metal v podaní MASTODON, elektronickú smršť PENDULUM, nu-metalových DROWNING POOL, melodický power metal SONATA ARCTICA a folk-metalovú párty s KORPIKLAANI.
Výrazná zostava sa pritom neopiera len o zahraničie. ROCK POD KAMEŇOM dáva priestor aj domácim ťahákom a menám, ktoré majú na slovenskej a českej scéne stabilné postavenie – na festival sa vracajú INÉ KAFE, KONFLIKT a HEĽENINE OČI, a z Česka je potvrdený aj MICHAL DAVID.
Už dnes je zrejmé, že ročník 2026 bude stáť na kombinácii veľkých legiend, silných aktuálnych mien a domácich stálic. Organizátori zároveň pripomínajú, že ide len o ďalšiu fázu zverejňovania programu a zostava sa bude ďalej rozširovať.
Vstupenky na ROCK POD KAMEŇOM sú dostupné na
https://vstupenky.rockpodkamenom.sk/site/event/rpk-2026
