Legendárna česká skupina Lucie vydáva album Lucie v opeře 2022

Bratislava 16. decembra (TASR) – Skupina Lucie sa po dvadsiatich rokoch vrátila k legendárnemu projektu Lucie v opeře. Tentoraz s výraznejším využitím symfonického orchestra, navyše v nových aranžmánoch. Z práve skončeného turné zároveň vznikla nahrávka najúspešnejších skladieb, ktorá vychádza vo forme nového albumu spolu so špeciálnymi bonusmi v podobe vybraných sympho remixov najväčších hitov spracovaných úspešnými českými a slovenskými producentmi. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Album avizuje po septembrovom remixe známej skladby Černí andělé a následne nového spracovania hitu Nejlepší, kterou znám ďalší legendárny song Dotknu se ohně, ktorým koncerty vrcholili.



Ako to bolo so vznikom tohto hitu, ku ktorému vznikol aj emotívny live videoklip režiséra a kameramana Radima Vežníka, spomína autor skladby Robert Kodym: "Na kopčeku v Motole bol roku 1965 postavený motel Stop podľa návrhu akademickej architektky Aleny Šrámkovej v štýle brutalizmu. Vo svojej piesni V motelu v Motole spieva o ňom Ivan Mládek, ale tiež Karel Gott v skladbe Půlnoc v motelu Stop. A práve tam som pracoval za vlády Gustáva Husáka v koksovej kotolni ako kurič. Pri pohľade do plameňov mi začali napadať prvé motívy a slová pre pieseň Dotknu se ohně. Písal sa január 1989."