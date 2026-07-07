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Legendárna Mireille Mathieu sa vracia do Bratislavy
Mireille Mathieu patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti francúzskej populárnej hudby.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Jedna z posledných žijúcich legiend svetového šansónu sa vracia na Slovensko. Mireille Mathieu vystúpi 14. mája 2027 v bratislavskej Peugeot Aréne, kde so slovenským publikom oslávi významné životné jubileum. Na jedinom koncerte na Slovensku s názvom Jubilee Anniversary zaznejú najväčšie hity jej vyše šesť desaťročí trvajúcej kariéry v sprievode orchestra a vokalistiek. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Hoci sa pri jednom zo svojich predchádzajúcich koncertov s publikom lúčila veľmi emotívne a naznačila, že by mohlo ísť o jej posledné vystúpenie, napokon svoje rozhodnutie prehodnotila. Ako sama priznáva, práve stretnutia s publikom jej dodávajú energiu pokračovať. Výnimočné puto, ktoré si počas desaťročí vybudovala aj so slovenskými fanúšikmi, ju privádza späť do Bratislavy, kde spoločne oslávia jej životné jubileum.
„Publikum je pre umelca tým najväčším darom. Každý koncert je stretnutím plným emócií a lásky, ktorú si navzájom odovzdávame. Som šťastná, že svoje jubileum budem môcť osláviť aj so slovenskými fanúšikmi,“ odkazuje speváčka.
Mireille Mathieu patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti francúzskej populárnej hudby. Od svojho objavenia v 60. rokoch si podmanila publikum na všetkých kontinentoch a stala sa jedným z najvýraznejších symbolov francúzskeho šansónu. Počas svojej mimoriadnej kariéry naspievala viac ako 1200 piesní v 12 svetových jazykoch, predala vyše 200 miliónov hudobných nosičov a koncertovala vo viac ako stovke krajín sveta. Na začiatku kariéry ju prirovnávali k Édith Piaf, no veľmi rýchlo si vytvorila vlastný štýl a repertoár.
Bratislavský koncert ponúkne výber najznámejších piesní z celej kariéry Mireille Mathieu. Publikum sa môže tešiť na legendárne skladby Mon Credo, La Paloma Adieu, Une femme amoureuse, Santa Maria de la Mer, Paris en colre či nesmrteľnú Non, je ne regrette rien, ktorú do svojho repertoáru prevzala po Édith Piaf.
„Spievanie je ako šport. Musíte trénovať každý deň. Aj dnes denne cvičím hlas a stále pracujem s hlasovými pedagógmi. Moja učiteľka pochádza z operného prostredia, pretože operní speváci musia mať hlas v dokonalej kondícii. Keď spievam celý koncert naživo, aj môj hlas musí byť pripravený. Jem jednoducho, nepijem alkohol, ale predovšetkým robím to, čo milujem - spievam. To je môj recept,“ dodala speváčka.
Hoci sa pri jednom zo svojich predchádzajúcich koncertov s publikom lúčila veľmi emotívne a naznačila, že by mohlo ísť o jej posledné vystúpenie, napokon svoje rozhodnutie prehodnotila. Ako sama priznáva, práve stretnutia s publikom jej dodávajú energiu pokračovať. Výnimočné puto, ktoré si počas desaťročí vybudovala aj so slovenskými fanúšikmi, ju privádza späť do Bratislavy, kde spoločne oslávia jej životné jubileum.
„Publikum je pre umelca tým najväčším darom. Každý koncert je stretnutím plným emócií a lásky, ktorú si navzájom odovzdávame. Som šťastná, že svoje jubileum budem môcť osláviť aj so slovenskými fanúšikmi,“ odkazuje speváčka.
Mireille Mathieu patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti francúzskej populárnej hudby. Od svojho objavenia v 60. rokoch si podmanila publikum na všetkých kontinentoch a stala sa jedným z najvýraznejších symbolov francúzskeho šansónu. Počas svojej mimoriadnej kariéry naspievala viac ako 1200 piesní v 12 svetových jazykoch, predala vyše 200 miliónov hudobných nosičov a koncertovala vo viac ako stovke krajín sveta. Na začiatku kariéry ju prirovnávali k Édith Piaf, no veľmi rýchlo si vytvorila vlastný štýl a repertoár.
Bratislavský koncert ponúkne výber najznámejších piesní z celej kariéry Mireille Mathieu. Publikum sa môže tešiť na legendárne skladby Mon Credo, La Paloma Adieu, Une femme amoureuse, Santa Maria de la Mer, Paris en colre či nesmrteľnú Non, je ne regrette rien, ktorú do svojho repertoáru prevzala po Édith Piaf.
„Spievanie je ako šport. Musíte trénovať každý deň. Aj dnes denne cvičím hlas a stále pracujem s hlasovými pedagógmi. Moja učiteľka pochádza z operného prostredia, pretože operní speváci musia mať hlas v dokonalej kondícii. Keď spievam celý koncert naživo, aj môj hlas musí byť pripravený. Jem jednoducho, nepijem alkohol, ale predovšetkým robím to, čo milujem - spievam. To je môj recept,“ dodala speváčka.