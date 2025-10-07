< sekcia Kultúra
Legendárna skupina Lucie oslavuje 40 rokov
Prvý koncert v O2 aréne v Prahe je už takmer vypredaný, a tak sa kultová kapela rozhodla pridať ďalší.
Autor TASR
Praha 7. októbra (TASR) - Legendárna česká skupina Lucie oslavuje 40 rokov na scéne špeciálnym turné. Po obrovskom záujme fanúšikov o pražský koncert v O2 aréne pridáva kapela druhý termín. Výnimočnú narodeninovú šou si tak fanúšikovia môžu vychutnať nielen 9., ale aj 10. decembra. S kapelou Lucie vystúpia bývalí členovia Michal Penk, Tomáš Waschinger, Petr Franc, ako aj legendy Michal Pavlíček, Michael Kocáb či talentovaná speváčka Lenny. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Prvý koncert v O2 aréne v Prahe je už takmer vypredaný, a tak sa kultová kapela rozhodla pridať ďalší. „Warm up“ predviedla Lucie na nedávnych koncertoch v Londýne v klube 229 vo Westminsteri, ktoré sa bleskovo vypredali. Atmosféra bola elektrizujúca, publikum spievalo každú pieseň, v sále panovala energia, ktorá potvrdila, že aj po štyroch desaťročiach má Lucie jedinečnú silu. Londýn tak poskytol ochutnávku toho, čo čaká fanúšikov v Prahe, tentoraz vo veľkom štýle arény.
„Na narodeninové turné Lucie 40 rokov pripravujeme naozaj výnimočnú šou. Vzhľadom na špeciálnu dramaturgiu a jedinečný charakter nášho výročia sme pripravili unikátnu scénografiu - pohyblivé hydraulické prvky, levitujúcich hudobníkov a veľkú točňu. Špeciálne efekty ako robotické ramená, pohyblivé videoprojekcie, lasery a inovatívny svetelný dizajn posúvajú našu vizuálnu stránku ešte vyššie. Narodeniny chceme osláviť s fanúšikmi tak, ako to máme všetci radi - vo veľkom štýle,“ hovorí člen Lucie a manažér Michal Dvořák.
Oslavy budú mať špeciálny rozmer vďaka hosťom, ktorí majú k histórii kapely blízky vzťah. Na pódiu sa objavia členovia pôvodnej zostavy Michal Penk, Tomáš Waschinger a Petr Franc, pripomenú si tak samotné začiatky Lucie. Ďalšími hosťami budú Michal Pavlíček, Michael Kocáb, Lenny a Ines Ben Ahmed.
Lucie dokázala, že aj po 40 rokoch má čo ponúknuť. Nová zostava v zložení Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.Ch., Viktor Dyk a Štěpán Smetáček funguje výborne. Komorný londýnsky koncert bol dôkazom, že kapela nestratila nič zo svojej sily a že aj s novým spevákom dokáže vytvoriť nezabudnuteľný večer.
