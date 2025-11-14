< sekcia Kultúra
Legendárna skupina Oceán oslavuje 40 rokov na scéne
Hlavný koncertný večer 29. novembra sa uskutoční v Modre, kde sa Nemecký evanjelický kostol premení na pódium pre mimoriadny hudobný zážitok.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Česká skupina Oceán, ktorá v roku 2025 oslavuje štyridsať rokov svojej existencie, pripravuje pre slovenských fanúšikov špeciálnu akciu plnú hudby a emócií. Predstaví kompiláciu Nic blíž, nic dál 2025, vrcholom podujatia bude jedinečný spomienkový večer v historickom Nemeckom evanjelickom kostole v Modre, ktorý sa uskutoční 29. novembra. Koncertný recitál ponúkne najväčšie hity kapely v úplne nových, akustických aranžmánoch, prispôsobených sakrálnemu priestoru. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Dvojdňový program štartuje 28. novembra o 16.00 h autogramiádou a „krstom“ jubilejnej kompilácie Nic blíž, nic dál 2025 v bratislavskom kníhkupectve, ktorá mapuje celú 40-ročnú tvorivú cestu kapely, kde sa fanúšikovia budú môcť stretnúť s členmi skupiny.
Hlavný koncertný večer 29. novembra sa uskutoční v Modre, kde sa Nemecký evanjelický kostol premení na pódium pre mimoriadny hudobný zážitok. Oceán v súčasnej zostave - Jitka Charvátová, Peter Kučera, Ján Vozáry a Peter Hons - predstaví svoje najväčšie hity v aranžmánoch špeciálne prispôsobených pre akustiku kostola. Spojenie legendárnej českej skupiny s historickým sakrálnym priestorom predstavuje prvýkrát na Slovensku jedinečný zážitok s hlbším, duchovným rozmerom. Večer získa osobitný rozmer aj vďaka spomienke na Petra Muka, zosnulého člena skupiny, ktorý by tento rok oslávil svoje šesťdesiate narodeniny. Dôstojný kostolný priestor vytvorí ideálne prostredie pre verejné vzdanie úcty tomuto umelcovi.
„Keď som videl ten nádherný priestor, dostal som hneď husiu kožu. Predstavil som si koncert, ktorý zatiaľ nemal v tak krásnom prostredí obdobu. Nekonečne krásny event, na ktorý sa osobne veľmi teším,“ dodal organizátor podujatia Andy Nikodem.
