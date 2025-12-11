< sekcia Kultúra
Legendárna skupina Oceán vydala k jubileu kompiláciu Nic blíž, nic dál
Jubilejná kompilácia z rokov 1985 až 2025 ponúka na CD celkom 19 skladieb, na dvojvinylku sa ich vošlo šestnásť.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Česká skupina Oceán, ktorá v roku 2025 oslavuje štyridsať rokov svojej existencie, vydala kompiláciu Nic blíž, nic dál. V uplynulých dňoch ju prišla predstaviť aj slovenským fanúšikom. Po novom roku skupina plánuje vycestovať na turné po Česku a Slovensku.
Jubilejná kompilácia z rokov 1985 až 2025 ponúka na CD celkom 19 skladieb, na dvojvinylku sa ich vošlo šestnásť. Hneď prvým na albume je hádam najväčší hit Ráchel z roku 1986, zároveň je na platni aj najstaršou nahrávkou. Ďalšími sú Dávna zem z roku 1987, Lék světu (1989), z roku 1990 sú piesne Sen o měděných jablkách, Čas, titulná Nic blíž nic dál či Padajú koně. Z roku 1991 sú skladby Doteky v zemi, Prázdná ulice, Naděje či Poslední soud. Album doplnil zostavovateľ piatimi bonusovými nahrávkami, sú nimi Dante (Edit, 2016), Bludný Holanďan (2016), Loď zázraků (2018), Dej (Version 2025) a Vyznání (Version 2025).
Album zachytáva Oceán štrnásťkrát pri mikrofóne s Petrom Mukom, päťkrát s Jitkou Charvátovou vrátane dvoch tohtoročných bonusov Dej a Vyznání. Kapela má dodnes k Bratislave blízko - prvé dva albumy Dávná zem (1990) a Pyramída snů (1991) nahrávala v bratislavskom Opuse v zostave Petr Muk, Petr Kučera, Dušan Vozáry a Jan Vozáry. V súčasnosti koncertujú v zostave Jitka Charvátová, Petr Kučera, Jan Vozáry a Petr Hons.
„Je to album k štyridsiatemu výročiu, tak sme siahli trocha do archívu a vytiahli sme takú oceánsku vec z roku 1985, ktorú sme nikdy s Petrom Mukom nikdy nenahrali na žiadnu platňu, ani neviem prečo. Volá sa Dej, je na albume, potom sme ešte v rámci výročia pozvali ešte pre obohatenie sláčikové kvarteto Karla Mitáša z Brna, ktoré s nami nahralo pieseň Vyznanie,“ povedal pre TASR spoluzakladateľ skupiny Petr Kučera.
„S bratmi Vozáryovými sme sa poznali už zo skupiny Fiction, kde som spievala s Mejlom Hlavsom, mala som osemnásť. Keď odišiel Petr Muk, zavolal mi od Jána Vozáryho, či by som spievala s Oceánom. Vypočula som si pesničky, ktoré som veľmi nepoznala, lebo som bola orientovaná na metal a prikývla som na spoluprácu. Netušila som, aké emócie u fanúšikov zanechal Petr Muk, ako ma fanúšikovia prijmú. Keď sme začali spolu hrať, tak debaty na túto tému postupne odišli,“ dodala speváčka Jitka Charvátová.
Jubilejná kompilácia z rokov 1985 až 2025 ponúka na CD celkom 19 skladieb, na dvojvinylku sa ich vošlo šestnásť. Hneď prvým na albume je hádam najväčší hit Ráchel z roku 1986, zároveň je na platni aj najstaršou nahrávkou. Ďalšími sú Dávna zem z roku 1987, Lék světu (1989), z roku 1990 sú piesne Sen o měděných jablkách, Čas, titulná Nic blíž nic dál či Padajú koně. Z roku 1991 sú skladby Doteky v zemi, Prázdná ulice, Naděje či Poslední soud. Album doplnil zostavovateľ piatimi bonusovými nahrávkami, sú nimi Dante (Edit, 2016), Bludný Holanďan (2016), Loď zázraků (2018), Dej (Version 2025) a Vyznání (Version 2025).
Album zachytáva Oceán štrnásťkrát pri mikrofóne s Petrom Mukom, päťkrát s Jitkou Charvátovou vrátane dvoch tohtoročných bonusov Dej a Vyznání. Kapela má dodnes k Bratislave blízko - prvé dva albumy Dávná zem (1990) a Pyramída snů (1991) nahrávala v bratislavskom Opuse v zostave Petr Muk, Petr Kučera, Dušan Vozáry a Jan Vozáry. V súčasnosti koncertujú v zostave Jitka Charvátová, Petr Kučera, Jan Vozáry a Petr Hons.
„Je to album k štyridsiatemu výročiu, tak sme siahli trocha do archívu a vytiahli sme takú oceánsku vec z roku 1985, ktorú sme nikdy s Petrom Mukom nikdy nenahrali na žiadnu platňu, ani neviem prečo. Volá sa Dej, je na albume, potom sme ešte v rámci výročia pozvali ešte pre obohatenie sláčikové kvarteto Karla Mitáša z Brna, ktoré s nami nahralo pieseň Vyznanie,“ povedal pre TASR spoluzakladateľ skupiny Petr Kučera.
„S bratmi Vozáryovými sme sa poznali už zo skupiny Fiction, kde som spievala s Mejlom Hlavsom, mala som osemnásť. Keď odišiel Petr Muk, zavolal mi od Jána Vozáryho, či by som spievala s Oceánom. Vypočula som si pesničky, ktoré som veľmi nepoznala, lebo som bola orientovaná na metal a prikývla som na spoluprácu. Netušila som, aké emócie u fanúšikov zanechal Petr Muk, ako ma fanúšikovia prijmú. Keď sme začali spolu hrať, tak debaty na túto tému postupne odišli,“ dodala speváčka Jitka Charvátová.