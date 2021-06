Legendárna skupina The Buttons vydáva nový album

Bratislava 4. júna (TASR) - Legendárna bratislavská bigbítová skupina The Buttons vydáva nový album. Dostal názov The Buttons & Friends, vznikal desať rokov a kapela si pozvala aj hostí. Na novinke spievajú Ján Baláž zo skupiny Elán, Marián Slovák, Marián Greksa a Juraj Zaujec. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



V prvej polovici 60. rokov sa začali písať dejiny slovenského bigbítu. Vzory z britskej rockovej scény ovplyvnili pár mladíkov v centre Bratislavy, a tak v roku 1964 vznikla bigbítová skupina The Buttons. Kapela funguje doteraz a práve vydáva nový album. Novinku nahrala v zostave Jozef Dodo Šuhajda (spev a vokály), Kamil Paulovčin (gitara, spev, vokály), Ervín Fulmek (klavír a klávesové nástroje), Vladko Turčan (sólová gitara, vokály), Juraj Majer (basová gitara), Milan Hlinka (bicie), Ján Baláž (gitary, spev, vokály) a Boboš Procházka (fúkacia harmonika).



„Prvé skladby nového CD začali vznikať hneď po prvom albume Between The Stones z roku 2011. Album sa tvoril na naše podmienky dlho, ale v prípade našej nezvyčajnej kapely je to normálne. Nie sme kapela, ktorá pravidelne vystupuje, cvičíme len vtedy, keď ideme vystupovať. Tak sme postupovali aj v prípade nahrávania tohto CD. Keď vznikla nová pesnička, išli sme ju cvičiť, naskúšať a keď bol voľný termín v štúdiu, tak sme sa ju nahrali,“ uviedol pre médiá zakladajúci člen kapely Šuhajda.



Album The Buttons & Friends nahrávali v štúdiu Jána Baláža JB Recording Studio. „Janko Baláž nám maximálne vychádzal v ústrety a nielen to. Pomáhal nám pri aranžmánoch a technickom prevedení nahrávok, mal s nami obrovskú trpezlivosť. Bol zvukovým, hudobným režisérom a stal sa producentom nášho CD. Spolu s Jankom Červenkom nám nahrali pesničky na vysokej technickej úrovni,“ dodáva Šuhajda.



Hudobnými autormi piesní sú Fulmek a Paulovčin. Texty piesní majú na konte Kamil Peteraj, Martin Sarvaš a Ema Mázik. Pieseň Hodiny z roku 1965 napísal Juraj Eperješi a bola veľkým hitom skupiny Phantoms. Pôvodne ju spieval Marián Slovák, ktorý ju aj po 55 rokoch znovu zaspieval na novom CD. Kapela album predstaví na koncerte 22. júna v Ateliéri Babylon. Krstným otcom albumu bude bard česko-slovenského bigbítu a líder skupiny Olympic Petr Janda.