Legendárne nahrávky prináša album Soukup/Bílá/Osvaldová

Bratislava 12. septembra (TASR) - Tento týždeň vyšiel album Soukup/Bílá/Osvaldová, prináša legendárne nahrávky Lucie Bílej, ktoré pre ňu napísali hudobný skladateľ Ondřej Soukup a textárka Gabriela Osvaldová. Novinka vyšla na CD aj v 2LP verzii. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album mapuje mnohoročnú spoluprácu umelcov, ktorí na seba upozornili hneď prvou spoločnou zásadnou prácou v podobe ústrednej skladby pre film Requiem pro panenku. Nasledoval album Missariel (1992). Roky spolupráce priniesli filmovú a scénickú hudbu a slávne muzikálové inscenácie. "Sila toho, čo pre Luciu Gabriela Osvaldová s Ondřejom Soukupom vytvorili i v nasledujúcich nultých rokoch, nemá vo vtedajšom českom popu obdoby. Kto zažil niektoré predstavenia ich muzikálov Johanka z Arku, vie, o čom je reč. A to, že sa v tej dobe objavila v niektorých recenziách formulácia 'nová Hegerová', nebolo ďaleko od pravdy," píše k albumu publicista Josef Vlček. Ďalej uvádza, že za sedemnásť rokov spolupráce vykreslili Soukup, Bílá a Osvaldová svojrázny obraz cesty životom. "Cesty svojej i svojej generácie. Od energických funkových začiatkov v Láska je láska po slovanskú romancu Miluji tě alebo chandru a kocovinu v Tolik vína, tolik slov. Vždy so šarmom a s vedomím, že vyjadrujú rovnaké radosti a prežívajú rovnaké bolesti ako ich poslucháči."



Gabriela Osvaldová k tvorbe pre Luciu Bílu poznamenala, že to bola pekná a inšpirujúca spolupráca: "Bavilo ma to. Nič a nikto, okrem mojej vlastnej obmedzenosti, ma neobmedzoval. Z krátkej prehánky slobody padal dušu osviežujúci dážď."



Album uzatvára novinka v podobe zostrihu nevídaných hlasových výkonov Lucie Bílej. "Luckine excentrické schopnosti mi umožňovali aj experimenty, ktoré by sa inak nedali zrealizovať. Je to odvážna žena a za to jej ďakujem. Nakoniec preto tiež vznikla záverečná skladba platne Salto mortale, v ktorej som spojil jej najväčšie hlasové a spevácke excesy," prezradil Soukup.