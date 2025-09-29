Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Legendárne piesne M. Vargu zaznejú na koncertoch v šiestich mestách

Na snímke ľudia pozorujú svetelné efekty vo fontáne Družba na skladbu Hudba k vodometu pri príležitosti 8. výročia úmrtia hudobníka Mariána Vargu 9. augusta 2025 na Námestí slobody v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Kultové skladby ako Piesne z kolovrátku, Zvoňte, zvonky, Smutná ranná električka, Slnečnice, Voda a mnohé ďalšie tvoria už takmer päť rokov repertoár štvorice excelentných slovenských hudobníkov.

TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Projekt Piesne Mariána Vargu prináša na koncertné pódiá ikonické skladby legendárneho hudobníka v podaní výnimočných slovenských interpretov z oblasti klasiky a džezu. Po piatich rokoch spoločného hrania, vydaní štúdiovej nahrávky a úspešných vystúpeniach na letných festivaloch Pohoda a Atmosféra pokračuje séria koncertov aj na jeseň 2025 a zaznie: 2. októbra v Leviciach, 3. októbra v Banskej Bystrici, 4. októbra v Hainburgu (pri Bratislave), 5. októbra v Košiciach, 24. októbra v Námestove a 7. novembra v Žiline. TASR informovala PR manažérka Ivana Schwarz zo Spoločnosti Mariána Vargu.

Kultové skladby Mariána Vargu ako Piesne z kolovrátku, Zvoňte, zvonky, Smutná ranná električka, Slnečnice, Voda a mnohé ďalšie tvoria už takmer päť rokov repertoár štvorice excelentných slovenských hudobníkov. Violončelista Jozef Lupták, klavirista Vladislav Slnko Šarišský, trubkár Oskar Török a speváčka Sisa Fehér sa v jesenných mesiacoch vydajú na turné po slovenských mestách s koncertným programom, ktorý sprevádza nedávne vydanie štúdiovej nahrávky albumu Marián Varga Piesne na CD i LP.

Ako hovorí Jana Vargová, ktorá spolu s hudobníkmi stojí pri projekte od jeho vzniku: „Album je poctou originálu a sám sa stáva originálom.“ Zároveň potvrdzuje Vargove slová - „Mám rád nové pohľady na veci.“
