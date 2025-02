Legendárni mnísi GREGORIAN vystúpia v sobotu v Bratislave

Bratislava 26. februára (OTS) - Na Slovensko už v sobotu dorazia mnísi, ktorí 25 rokov ohurujú svet svojim chorálovým spevom. GREGORIAN predali vyše 10 miliónov albumov a sú najúspešnejším zborom na svete. V roku 2025 oslavujú už štvrťstoročie na scéne a pri tejto príležitosti vyrážajú na turné. Na ich podmanivé hlasy, svetové melódie, ale aj na vizuálne efekty sa môžete tešiť 1. marca v GOPASS Aréne v Bratislave.Legendárny zbor GREGORIAN očaril milióny ľudí po celom svete. Ich koncerty nastavili nový štýl vďaka tajomnej choreografii a schopnosti plynule prechádzať od klasických chorálov do popových či rockových piesní. Zbor pred 25 rokmi definoval svoj žáner a okamžite ohúril fanúšikov.odkazujú GREGORIAN fanúšikom.Za úspechom GREGORIAN stojí producent Frank Peterson, ktorý spolupracuje s umelcami ako Sarah Brightman, Andrea Bocelli, José Carreras, Placido Domingo, Tom Jones, Backstreet Boys či Marky Mark.opisuje producent Frank Peterson.Medzinárodný úspech skupine priniesol hneď prvý album s názvom Gregorian Masters of Chant , ktorý vyšiel v roku 1999. Mystickú chrámovú atmosféru ich koncerty nestratili ani v súčasnosti. Hudba kombinuje známe svetové hity s gregoriánskymi chorálmi. Do Bratislavy sa GREGORIAN vrátia s turné GREGORIAN – 25 YEARS MASTER OF CHANT - THE ANNIVERSARY TOUR. Výročné turné prinesie nové efekty aj piesne, nebudú chýbať ohňostroje, sviečky, dážď či lasery.hovoríNenechajte si ujsť fantastický koncertný zážitok s dokonalou atmosférou 1. marca 2025 o 20:00 hodine v GOPASS Aréne Bratislava. Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportal Pozdrav od GREGORIAN: