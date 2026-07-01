< sekcia Kultúra
Legendárni Scorpions previedli v Tipos aréne koncert plný energie
V závere sa na pódiu na prekvapenie divákov objavil mamutia figurína škorpióna. Konštrukciu arény preskúšal aj zvukár, decibely cez 140 a hutný hardrock, to ide na takomto koncerte k sebe.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) – Bratislavská Tipos Aréna si v utorok večer (30.6.) zapísala do zoznamu účinkujúcich ďalšiu hudobnú legendu. Nemecká hardrocková skupina Scorpions je už desaťročia na špici domácich interpretov a prívlastok legenda jej právom patrí. Na scéne je od roku 1965 a v rámci 60th Anniversary Tour zavítala aj do Bratislavy. Podľa hudobných archívov bolo to ich šieste vystúpenie na Slovensku, to predchádzajúce odohrali v Tipos Aréne 20. novembra 2019.
Začali videodokumentom, ktorý pripomenul úctyhodných 60 rokov na scéne, prvou skladbou bola Coming Home z deviateho albumu Love at First Sting, vydaného v marci 1984, druhou bola Gas In The Tank z devätnástej platne Rock Believer, ktorá vyšla vo februári 2022. Ďalšie dve Make It Real a The Zoo sú na siedmom albume Animal Magnetism, piata bola Coast to Coast z albumu Lovedrive. Kapela šľapala ako perfektne namazaný stroj a rovnako reagovala aj zaplnená aréna. Diváci boli bližšie ku gitaristom vďaka pódiovému mólu, ktoré vybiehalo do hľadiska a muzikanti ho aj často využívali.
V playliste nasledovali skladby Bad Boys Running Wild, Dalcate Dance a na rad prišli megahity Send Me An Angel a Wind Of Change, pri ktorých diváci pridali aj hlasivky. Nálada sa stupňovala aj s piesňami Loving You Sunday Morning, I'm Leaving You, Tease Me Please Me, elegantné solo na bicie predviedol Mikkey Dee a v závere zazneli Big City Nights a hit Still Loving You.
V takejto atmosfére sa nedá odísť, fanúšikovia si vyslúšili prídavky Blackout a hit Rock You Like a Hurricane. V závere sa na pódiu na prekvapenie divákov objavil mamutia figurína škorpióna. Konštrukciu arény preskúšal aj zvukár, decibely cez 140 a hutný hardrock, to ide na takomto koncerte k sebe.
Publicisti na začiatku 90. rokov nazvali skupinu hudobnými poslami mieru, a to vďaka hitu Wind Of Change, symbolickej hymny politických zmien vo východnej Európe vrátane pádu Berlínskeho múra. Predaj singlov prevýšil 14 miliónov výliskov.
Päťčlennú zostavu 'škorpiónov' tvoria gitarista Rudolf Schenker (nar.1948), ten je jediným, ktorý je v skupine od jej založenia, spevák Klaus Meine (1948), ktorý prišiel do skupiny v roku 1969, gitarista Matthias Jabs (1955), v skupine od roku 1978, basgitarista Pawel Maciwoda (1967), v skupine od roku 2003 a bubeník Mikkey Dee (1963), v kapele od roku 2016.
Hardrockovú formáciu Scorpions založili bratia Michael a Rudolf Schenker v roku 1965 v Hannoveri. Začínali s prevzatými skladbami, vo februári 1972 vydali prvú LP platňu s názvom Action, ktorá vyšla neskôr v reedícii pod názvom Lomesome Crow. Úspešní v Európe sú od 80. rokov, s albumom Blackout, vydanom v apríli 1982 dosiahli úspech aj v Spojených štátoch. Na svojom konte majú 19 štúdiových albumov, ten najnovší Rock Believer vyšiel vo februári 2022. Predaj ich platní prevýšil celosvetovo 110 miliónov výliskov.
Scorpions koncertovali 16. júna 2007 na štadióne Artmedie v Bratislave, 23. apríla 2009 v Košiciach, 4. júna 2011 opäť v Bratislave, 2. marca 2016 v Košiciach a 20. novembra 2019 v bratislavskej Tipos Aréne.
Začali videodokumentom, ktorý pripomenul úctyhodných 60 rokov na scéne, prvou skladbou bola Coming Home z deviateho albumu Love at First Sting, vydaného v marci 1984, druhou bola Gas In The Tank z devätnástej platne Rock Believer, ktorá vyšla vo februári 2022. Ďalšie dve Make It Real a The Zoo sú na siedmom albume Animal Magnetism, piata bola Coast to Coast z albumu Lovedrive. Kapela šľapala ako perfektne namazaný stroj a rovnako reagovala aj zaplnená aréna. Diváci boli bližšie ku gitaristom vďaka pódiovému mólu, ktoré vybiehalo do hľadiska a muzikanti ho aj často využívali.
V playliste nasledovali skladby Bad Boys Running Wild, Dalcate Dance a na rad prišli megahity Send Me An Angel a Wind Of Change, pri ktorých diváci pridali aj hlasivky. Nálada sa stupňovala aj s piesňami Loving You Sunday Morning, I'm Leaving You, Tease Me Please Me, elegantné solo na bicie predviedol Mikkey Dee a v závere zazneli Big City Nights a hit Still Loving You.
V takejto atmosfére sa nedá odísť, fanúšikovia si vyslúšili prídavky Blackout a hit Rock You Like a Hurricane. V závere sa na pódiu na prekvapenie divákov objavil mamutia figurína škorpióna. Konštrukciu arény preskúšal aj zvukár, decibely cez 140 a hutný hardrock, to ide na takomto koncerte k sebe.
Publicisti na začiatku 90. rokov nazvali skupinu hudobnými poslami mieru, a to vďaka hitu Wind Of Change, symbolickej hymny politických zmien vo východnej Európe vrátane pádu Berlínskeho múra. Predaj singlov prevýšil 14 miliónov výliskov.
Päťčlennú zostavu 'škorpiónov' tvoria gitarista Rudolf Schenker (nar.1948), ten je jediným, ktorý je v skupine od jej založenia, spevák Klaus Meine (1948), ktorý prišiel do skupiny v roku 1969, gitarista Matthias Jabs (1955), v skupine od roku 1978, basgitarista Pawel Maciwoda (1967), v skupine od roku 2003 a bubeník Mikkey Dee (1963), v kapele od roku 2016.
Hardrockovú formáciu Scorpions založili bratia Michael a Rudolf Schenker v roku 1965 v Hannoveri. Začínali s prevzatými skladbami, vo februári 1972 vydali prvú LP platňu s názvom Action, ktorá vyšla neskôr v reedícii pod názvom Lomesome Crow. Úspešní v Európe sú od 80. rokov, s albumom Blackout, vydanom v apríli 1982 dosiahli úspech aj v Spojených štátoch. Na svojom konte majú 19 štúdiových albumov, ten najnovší Rock Believer vyšiel vo februári 2022. Predaj ich platní prevýšil celosvetovo 110 miliónov výliskov.
Scorpions koncertovali 16. júna 2007 na štadióne Artmedie v Bratislave, 23. apríla 2009 v Košiciach, 4. júna 2011 opäť v Bratislave, 2. marca 2016 v Košiciach a 20. novembra 2019 v bratislavskej Tipos Aréne.