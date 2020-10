Legendárny album Orava vychádza v reedícii

Bratislava 16. októbra (TASR) - Nové vydanie legendárneho albumu Orava z edície unikátneho projektu Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry približuje dnešnej generácii originálne nahrávky interpretov z oravských obcí. TASR o tom informoval producent Július Jackuliak.



Pôvodná vinylová 2LP platňa Orava vyšla v roku 1978 a od jej vypredania je už desiatky rokov nedostupná. Autorom projektu Viliamovi Jánovi Gruskovi a Svetozárovi Stračinovi sa podarilo vytvoriť unikátne zmapovanie regiónu a priviesť k poznaniu a obnoveniu vzťahu k vlastným tradíciám celú Oravu.



Následne Viliam Gruska pripravil a uviedol výpravný scénický program Orava na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve a vzápätí priviedol do rozhlasového štúdia 180 účinkujúcich - 33 sólistov spevákov a inštrumentalistov, 28 hudobníkov, päť sláčikových hudieb a 16 speváckych skupín - aby zachytil a zvečnil ich originálnu interpretáciu oravských piesní a hudby.



Po viac ako 40 rokoch vychádza doplnené nové vydanie legendárneho albumu. Exkluzívne bude vo formáte knižky, obsahujúce originálne remastrované nahrávky na dvoch CD, k tomu 80-stranový booklet s fotkami, textami autorov, informáciami o účinkujúcich a oravských obciach. Zároveň s vydaním je zverejnený aj kompletný notový materiál v pôvodnom ručnom zápise Svetozára Stračinu.



„Zvuková edícia Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry patrí k najvýznamnejším projektom, ktoré boli v našom prostredí v oblasti vydávania ľudovej hudby realizované. Platí to pre celú históriu zaznamenávania a sprístupňovania hudobno-folklórnych prejavov verejnosti, ktorých korene siahajú do 20. rokov 20. storočia a dodnes sa žiaden väčší a komplexnejší počin nezrealizoval,“ uviedla pre médiá etnomuzikologička a hudobná dramaturgička Alžbeta Lukáčová.