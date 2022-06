Legendárny Eric Clapton a jeho Layla nadchli pražskú O2 Arénu

Praha 6. júna (TASR) – Po viac ako dvoch rokoch sa Praha dočkala, v nedeľu večer (5. 6.) v O2 Aréne kraľoval velikán svetovej hudobnej scény Eric Clapton. Do tretice všetko dobré, keď predchádzajúce dva termíny 29. mája 2020 a 23. mája 2021 boli pre pandémiu zrušené. Eric je na turné Summer European Tour 2022.



Muzikantská dráha tohto dnes 77 ročného špičkového svetového interpreta je úctyhodná, prezentuje ju 23 sólových štúdioviek, 16 live, 21 kompilácií, 23 albumov s predchádzajúcimi kapelami, takže zostaviť playlist koncertu nie je pre neho jednoduché. Vošlo sa doň 15 skladieb, začal skladbou Pretending z jedenástej sólovky Journeyman, vydanej v novembri 1989, po nej bluesový štandard Key To The Highhway, ktorý klavirista Charlie Segar nahral už v roku 1940, Eric ju vydal v júni 2000 s B. B. Kingom na albume Riding with the King.



Do playlistu zaradil viacero coverov od iných autorov, postupne prišli na rad v rockovej či akustickej verzii I'm Your Hoochie Coochie Man, I Shot the Sheriff, Driftin' Blues, Nobody Knows You When You're Down and Out, Cross Road Blues, Little Queen of Spades či Cocaine, ktorej autorom je J. J. Cale. Z repertoáru skupiny Cream, ktorej bol lídrom, vybral skladby White Room a Badge, hit Layla, ktorú nahral so skupinou Derek and the Dominos, pridal aj vlastné hity Tears in Heaven a Wonderful Tonight. Praha si vytlieskala aj prídavok v podobe skladby High Time We Went, tú však už zaspieval klávesák Paul Carrack. Najväčší úspech mal hit Layla z roku 1971.



Koncertné pódium bez príkras, s dvoma obrazovkami po bokoch, svetelné efekty si vystačili s červenou a modrou, ale výborný zvuk a výborné výkony muzikantov. Spoluhráčmi legendy na pódiu boli Nathan East (basová kytara), Paul Carrack (klávesy), Chris Stainton (klávesy), Doyl Bramhall II (kytara), vokalistky Sharon White a Katie Kissoon. Standing ovation fanúšikov bolo zaslúžené. Predkapelou koncertu bola nemecká bluesová formácia The Bluesanovas, trojnásobný držiteľ ceny German Blues Award.



Spevák, skladateľ a gitarista Eric Patrick Clapton (*30.3.1945, Ripley, UK) začínal s hudbou v januári 1963 v skupine Roosters. Potom to boli formácie Casey Jones & The Engineers, Yardbirds, John Mayall & Bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Delaney & Bonnie. Hral s formáciou Derek & Dominos aj so skupinou Plastic Ono Band Johna Lennona. Od roku 1970 je na sólovej dráhe. Trikrát ho uviedli do Rock and Rollovej siene slávy, ako člena skupiny Yardbirds, skupiny Cream aj ako sólového hráča. Na svojom konte má osemnásť cien Grammy. Americký hudobný dvojtýždenník Rolling Stone ho zaradil na druhé miesto v rebríčku 100 najväčších gitaristov všetkých čias. Gitarový časopis Total Guitar ho zaradil na piate miesto medzi najväčšími svetovými gitaristami.



Do Prahy prišiel z Mníchova, kde koncertoval 2. júna, z Prahy jeho cesta vedie do Amsterdamu, kde koncertuje 7. júna. Európske turné začal Clapton 7. mája v Londýne a ukončí ho 17. júna vo fínskom Tampere.