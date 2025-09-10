< sekcia Kultúra
Legendárny Richard Clayderman sa vracia do Bratislavy
Richard Clayderman, podľa Guinessovej knihy rekordov najúspešnejší klavirista na svete (vlastným menom Philippe Pags), sa narodil v Paríži v roku 1953.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Svetoznámy hudobný fenomén a majster romantického klavíra Richard Clayderman vystúpi po rokoch opäť na Slovensku. Fanúšikovia sa môžu tešiť na výnimočný koncert a nezabudnuteľný večer romantiky a klavírneho majstrovstva, ktorý sa uskutoční 4. marca budúceho roka v bratislavskej Peugeot Aréne NTC. TASR informoval PR manažér Ján Kakaščík.
Richard Clayderman, podľa Guinessovej knihy rekordov najúspešnejší klavirista na svete (vlastným menom Philippe Pags), sa narodil v Paríži v roku 1953. Vďaka svojej nezameniteľnej hre na klavíri, ktorá spája klasickú techniku s ľahkosťou populárnych melódií, sa stal jedným z najúspešnejších inštrumentalistov na svete. Preslávil sa predovšetkým nahrávkou skladby Ballade pour Adeline, ktorá sa predala v desiatkach miliónov kópií a dodnes patrí medzi jeho najikonickejšie diela.
Počas svojej viac než 40-ročnej kariéry vydal vyše 1300 skladieb, nahral viac než tisíc albumov a jeho hudba prekročila hranice kultúr i kontinentov. Predal viac ako 90 miliónov nosičov a koncertoval vo viac ako 80 krajinách sveta.
Clayderman, ktorého prezývajú aj princ romantiky, je známy svojou schopnosťou spájať klasickú hudbu s modernými prvkami tak, že oslovuje celé generácie poslucháčov. Jeho koncerty sú nezabudnuteľným zážitkom - vizuálne aj emocionálne pôsobivým predstavením, ktoré zanecháva v srdciach divákov hlboký dojem. Naživo zaznejú jeho najväčšie hity vrátane ikonickej Ballade pour Adeline, ale aj výber z klasickej i filmovej hudby, spracovaný v jedinečných klavírnych aranžmánoch v sprievode 12-členného sláčikového orchestra.
Richard Clayderman, podľa Guinessovej knihy rekordov najúspešnejší klavirista na svete (vlastným menom Philippe Pags), sa narodil v Paríži v roku 1953. Vďaka svojej nezameniteľnej hre na klavíri, ktorá spája klasickú techniku s ľahkosťou populárnych melódií, sa stal jedným z najúspešnejších inštrumentalistov na svete. Preslávil sa predovšetkým nahrávkou skladby Ballade pour Adeline, ktorá sa predala v desiatkach miliónov kópií a dodnes patrí medzi jeho najikonickejšie diela.
Počas svojej viac než 40-ročnej kariéry vydal vyše 1300 skladieb, nahral viac než tisíc albumov a jeho hudba prekročila hranice kultúr i kontinentov. Predal viac ako 90 miliónov nosičov a koncertoval vo viac ako 80 krajinách sveta.
Clayderman, ktorého prezývajú aj princ romantiky, je známy svojou schopnosťou spájať klasickú hudbu s modernými prvkami tak, že oslovuje celé generácie poslucháčov. Jeho koncerty sú nezabudnuteľným zážitkom - vizuálne aj emocionálne pôsobivým predstavením, ktoré zanecháva v srdciach divákov hlboký dojem. Naživo zaznejú jeho najväčšie hity vrátane ikonickej Ballade pour Adeline, ale aj výber z klasickej i filmovej hudby, spracovaný v jedinečných klavírnych aranžmánoch v sprievode 12-členného sláčikového orchestra.