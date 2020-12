Bratislava 7. decembra (TASR) - Lenka Piešová so sestrou Barborou predstavili pieseň a klip Pokoj. Text piesne napísala sama Lenka a podieľala sa autorsky aj na hudbe. Nahrala ju spolu so sestrou Barborou Piešovou, víťazkou posledného ročníka SuperStar, a niekoľkými skvelými ľuďmi z jej okolia, kamarátkami speváčkami, učiteľkou spevu zo základnej umeleckej školy, chlapcami z kapely a ďalšími priateľmi, ktorí naspievali zbory. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.







„Veľmi som túžila naspievať zimno-vianočnú pieseň a teší ma o to viac, že som pri nej spolupracovala aj s rodinou. Sestra Barbora sa mi tam vokálovo veľmi hodila a ona, samozrejme, neváhala ani minútu,“ uviedla pre médiá Lenka a dodala:



„Videoklip sa točil v kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Keďže sme nepotrebovali zložitú scénu a mali sme všetky detaily premyslené a jasnú predstavu o klipe, príprava prebiehala veľmi rýchlo, v priebehu jedného dňa sme to mali natočené. Klavír, na ktorom som hrala, patrí domu kultúry, hoci by som veľmi rada mala taký aj doma. Bolo to skvelé, si zahrať na ňom, dodalo to celému klipu pompéznosť a nádherný zvuk. Režisérom a kameramanom bol Filip Kormaňák, ktorý presne vystihol moju predstavu, aby to celé pôsobilo tajomno-pokojne a svetlá tomu dali príjemne chladnú a zimnú atmosféru. Veľmi sa teším, že vznikla opäť skladba, pri ktorej sme sa stretli priatelia a kolegovia a hlavne, že celé natáčanie bolo v pohodovej atmosfére.“