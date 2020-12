VIDEO: Lenny naspievala pieseň k novej videohre

Bratislava 11. decembra (TASR) – Česká speváčka a skladateľka Lenny naspievala pieseň k pokračovaniu videohry The Last of Us Part II. Skladba je vydaná iba ako videoklip. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Speváčka Lenny v rámci spolupráce s PlayStation vydáva videoklip Through the Valley k hre The Last of Us Part II. Lenny sa tak stala prvou českou interpretkou, ktorá sa takýmto spôsobom prepája s celosvetovou značkou. Pôvodnej skladbe Shawna Jamesa, ktorú spieva hlavná hrdinka Ellie v traileri hry The Last of Us Part II, pridala Lenny svoj jedinečný prejav v spolupráci s Marcusom Tranom a spoločne s režisérom Ondřejom Kudynom vytvorili unikátnu atmosféru klipu.







„Milujem filmovú hudbu a obdivujem spôsob, akým dotvára dejstvo v príbehoch a hlavne, ako silne dokáže vyvolať emócie u diváka,“ uviedla pre médiá speváčka a dodáva: „Videohry radím medzi ďalšie odvetvie, kde hudba hrá obrovskú úlohu. Som rada, že som na tom mohla mať čiastočne aj svoj podiel. Aj keď mojou úlohou nebolo vytvoriť pieseň, ktorá bude nová, snažila som sa aspoň vybrať tím ľudí, ktorí jej spoločne so mnou dodajú tú správnu atmosféru. Pieseň v mojom prevedení výborne vyprodukoval hudobník Marcus Tran a réžie klipu sa zhostil Ondřej Kudyn, ktorý sa nám už veľmi osvedčil pri tvorbe klipu k populárnemu singlu Easy.“