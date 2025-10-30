< sekcia Kultúra
Lenny uvedie v Bratislave koncert Lenny & Unique Quartet
Podnet k turné dal veľmi úspešný koncert v októbri minulého roka v pražskom Obecnom dome, ktorý mal veľký úspech, koncert zaznamenala Česká televízia a v decembri vyšiel aj album.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Viacnásobná držiteľka hudobných cien Anděl, speváčka a skladateľka Lenny Filipová v rámci jedinečného turné s vlastnou kapelou, husľovým kvartetom Unique Quartet a špeciálnym hosťom Lenkou Filipovou príde aj na Slovensko. V bratislavskom štúdiu L+S uvedie 21. novembra koncert Lenny & Unique Quartet. Zaznejú na ňom v nových aranžmánoch skladby Samotní nejsme nic, Hell.o, Lithium či Good Enough.
„Ja už dlhšiu dobu sledujem zahraničnú scénu, tam napríklad v londýnskej Royal Albert Hall sa niekoľkokrát do roka konajú koncerty interpretov, ktorí robia rockovú aj tvrdšiu muziku a rozhodli sa vystúpiť v spojení so sláčikovým orchestrom. Toto bol môj veľký sen, je to taká kariérna odbočka, ktorú si veľmi užívam. Rozhodla som sa usporiadať tento koncert v krásnom prostredí Obecného domu. Malo to krásny nádych, bolo pomerne rýchlo vypredané, čo som bola veľmi rada. Rozhodla som sa nadviazať tento rok aj turné,“ povedala pre médiá Lenny.
„Predstavy o koncerte prekonali moje očakávania, naplnili sa absolútne. Celé dať dohromady, nové aranže, bolo veľmi prácne. Mala som skvelý tím muzikantov, bola pritom aj celá moja kapela, takže sme si tie prípravy spoločne užili, málinko sme stresovali. Tá energia fanúšikov bola strhujúca, všetko sa podarilo, takže mám radosť,“ dodala Lenny.
Turné začína Lenny už 3. novembra v Pardubiciach, predstaví sa aj v Tepliciach, Jablonci, Třebíči, Zlíne, Kolíne a 21. novembra aj v Bratislave.
„Chcela som ten koncert zopakovať, splniť požiadavky ľudí, ktorí sa naň nedostali, tak som sa rozhodla, že sa chcem pozrieť do viacerých kútov Českej republiky aj do Bratislavy. Všetkých zo Slovenska by som rada pozvala 21. novembra so Štúdia L+S, budem sa na vás veľmi tešiť,“ doplnila speváčka.
