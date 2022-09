Bratislava 5. septembra (TASR) – Mladá česká speváčka Lenny vydáva rockový album Heartbreak Culture. Vznikal v Berlíne a Liverpoole, podieľali sa na ňom výrazné mená domácej aj zahraničnej hudobnej scény. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Minulý rok predstavila Lenny prvú ochutnávku z nového albumu s názvom Overdosed. Na jeseň rozvírila vody nielen českého popu spoluprácou s legendárnym producentom Mikeom Shinodom, členom skupiny Linkin Park. Tento rok v júni prišla speváčka s energickým hitom live. laugh. cry. a o mesiac neskôr s piesňou Plastic Flowers.



"Rock je potrava pre moju dušu. Keď začne hrať skvelý gitarový riff, niečo v mojom vnútri sa zapáli a mám pocit, že všetko je možné. Na ľudí možno pôsobím milo a hanblivo, avšak na pódiu dostáva priestor moja dravá stránka a nič ma nezastaví," vysvetľuje Lenny a dodáva: "Vyrastala som na rocku a punk rocku. Môj otec ma odchoval na AC/DC, Deep Purple a Ozzym. Ja sama som potom v puberte milovala Paramore, Linkin Park aj Green Day. Na škole v Anglicku som potom objavila čaro tvrdšieho hardcoru a navštevovala koncerty kapiel, ako New Found Glory, Bring Me The Horizon alebo známy Warped Tour."







Album Heartbreak Culture sa začal rodiť už na začiatku roku 2020, keď v známom liverpoolskom štúdiu The Motor Museum vznikla prvá pieseň. Najväčšia časť tvorby však vznikala v priebehu minulého roka počas songwriting sessions v Berlíne, kde v spoločnosti Isy Aziera, Stephana Cunyho a Robina Hunta vznikla napríklad aj jediná balada Friends For Life.



"Rozmanitosť tvorby albumu som si neskutočne užívala. Najlepšie veci u mňa vznikali práve vtedy, keď som trochu popustila na kreativite a netlačila toľko na pílu. Všeobecne by som chcela, aby si fanúšikovia počúvanie albumu užívali čo najviac," doplnila speváčka.