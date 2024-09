Leonard Cohen, rockový šansoniér a básnik, sa narodil pred 90 rokmi

Montreal/Bratislava 21. septembra (TASR) - S jeho menom sa spájajú hity Hallelujah, Suzanne, Dance Me To The End Of Love, Sisters of Mercy, I'm Your Man či Everybody Knows. Okrem hudby zaujal aj ako talentovaný básnik a prozaik. V sobotu 21. septembra uplynie od narodenia Leonarda Cohena, kanadského speváka, skladateľa, básnika a prozaika, 90 rokov.



Leonard Cohen sa narodil 21. septembra 1934 v Montreale do významnej židovskej rodiny. Na Roslynovej základnej škole patril k najlepším žiakom, zaujímal sa aj o šport, hlavne cyklistiku a hokej. Ako tínedžer sa učil hrať na gitaru a klarinet. Prvú vlastnú kapelu The Buckskin Boys založil ako 17-ročný.



O poéziu sa výraznejšie začal zaujímať na McGillovej univerzite, na ktorú ho prijali v roku 1951. Knižne debutoval v roku 1956 zbierkou básni Let Us Compare Mythologies (Porovnajme mytológie). Ako výrazný kanadský básnický talent sa etabloval nasledujúcimi zbierkami The Spice-Box of Earth (Korenička Zeme, 1961) a Flowers for Hitler (Kvety pre Hitlera, 1964). V 60. rokoch minulého storočia sa prezentoval aj ako nemenej talentovaný prozaik románmi The Favorite Game (Obľúbená hra, 1963) a Beautiful Losers (Nádherní porazení, 1966), ktorý v roku 2021 vyšiel aj v slovenskom preklade.



V roku 1967 sa Cohen presťahoval do Spojených štátov amerických (USA), kde rozbehol hudobnú kariéru. Americká pesničkárka Judy Collinsová si vybrala tri jeho piesne na svoj album Wildflowers (1967). Samostatne vystúpil prvýkrát na folkovom festivale v Newporte a v roku 1967 vydal aj debutový album Songs Of Leonard Cohen, z ktorého sa najväčším hitom stala pieseň Suzanne. Album však obsahuje aj ďalšie známe skladby Sisters of Mercy, So Long, Marianne a Hey, That’s No Way to Say Good. Nemenej úspešný bol aj nasledujúci album Songs From a Room z roku 1969 s hitom Bird on the Wire.



Prvé európske turné absolvoval v máji 1970 a o rok neskôr vydal štúdiovú nahrávku Songs Of Love and Hate. V 70. rokoch sa venoval hudbe menej, pretože začal písať filmové scenáre a skladať hudbu k filmom. Ďalší album New Skin for the Old Ceremony vydal v roku 1974 a pochádza z neho známa pieseň Chelsea Hotel #2. Za experimentálnejšiu Cohenovu nahrávku sa považuje platňa Death of a Ladies’ Man z roku 1977. Šiestu štúdiovú nahrávku s názvom Recent Songs ponúkol verejnosti v roku 1979.



V 80. a 90. rokoch sa prezentoval albumami Various Positions (1984), I’m Your Man (1988) a The Future (1992). V roku 1984 prijal aj ponuku na réžiu filmu I Am A Hotel a v roku 1991 vyšiel album I'm Your Fan, na ktorom Cohenove piesne naspievali Judy Collinsová, Joan Baezová, Aaron Neville, Nick Cage či Suzanne Vega.



Cohenovu hudobnú tvorbu reprezentujú aj albumy Ten New Songs(2001), Dear Heather (2004), Old Ideas (2012), Popular Problems (2014), You Want It Darker (2016).



V roku 2007 ho uviedli do siene slávy v rodnej Kanade a v marci 2008 do americkej Rokenrolovej siene slávy. Najvyššie kanadské vyznamenanie Order of Canada dostal v roku 2007.



V Bratislave koncertoval 28. augusta 2009 v Incheba Expo Aréne a 13. októbra 2010 v Sibamac Aréne Národného tenisového centra (NTC).



Leonard Cohen, rockový šansoniér, zomrel 7. novembra 2016 v Los Angeles vo veku 82 rokov.