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Lepšie to už nebude? Diváci rozhodli inak
Szatmary a Hudák pridávajú osem predstavení, vyrážajú aj do Česka.
Autor OTS
Bratislava 9. novembra (OTS) - Turné, ktoré sa malo skončiť na jeseň, pokračuje aj v roku 2027. Stand-up komici Michael Szatmary a Tomáš Hudák po výborných ohlasoch, vypredaných sálach a veľkom záujme divákov pridávajú ďalších osem zastávok. Vrátane troch v Česku a na Morave. Ich spoločný stand-upový špeciál Lepšie to už nebude doteraz videlo viac ako 4 200 divákov. A zdá sa, že posledné slovo ešte nepovedali.
Malo to byť jedno turné, niekoľko miest, veľa smiechu a potom pokoj. Lenže diváci mali iný plán. Spoločný stand-up špeciál Michaela Szatmaryho a Tomáša Hudáka Lepšie to už nebude sa stretol s takým záujmom, že obaja komici napokon prehodnotili svoje rozhodnutie skončiť. A hoci sa ich predstavenie volá Lepšie to už nebude, pokračovanie bude. Už vo februári 2027.
„My sme si naozaj mysleli, že odohráme naplánované predstavenia, pekne sa rozlúčime a spokojne pôjdeme domov. Lenže začali nám písať ľudia z ďalších miest, pýtali sa na nové termíny a niektorí dokonca vyčítali, že sme k nim neprišli. Tak sme sa nechali dokopať k ďalším ôsmim zastávkam. Je to asi prvýkrát v živote, keď ma niekto dokopal do práce a ja som mu za to vďačný,“ hovorí Michael Szatmary.
Spoločný špeciál dvoch výrazných osobností slovenskej stand-up scény prináša kombináciu autorského humoru, hudby, improvizácie a osobných príbehov. Szatmary a Hudák si v ňom berú na mušku vzťahy, rodičovstvo, starnutie aj každodenné absurdity života. A predovšetkým samých seba. Dvaja muži v najlepších rokoch, ktorí už pochopili, že život síce neprináša vždy to, čo si človek predstavoval, ale stále je na čom sa smiať. A keď práve nerozprávajú, spievajú. V spoločných autorských piesňach ich sprevádza mladá talentovaná speváčka Tina Tallová, ktorá zároveň dohliada na to, aby sa obaja komici príliš nevzďaľovali od správnej tóniny.
„Na tomto predstavení je najlepšie, že sa nemusíme na nič hrať. S Mišom sa poznáme roky, máme podobné životné skúsenosti, ale niekedy trocha iný pohľad na svet. A to je ideálna kombinácia na to, aby sme sa na javisku, ako hovoria Česi „škádlili“. Navyše sme zistili, že ľudia sa na našich starostiach výborne zabávajú. Tak prečo im tú radosť odopierať?“ dodáva Tomáš Hudák.
Nové turné odštartuje 3. februára 2027 v Banskej Bystrici. Nasledovať bude Praha, Trnava, Levice, Brno, Olomouc, Skalica a Martin. Práve tri české zastávky predstavujú ďalší krok spoločného projektu, ktorý si chce získať aj publikum za hranicami Slovenska.
„Naším cieľom je, aby ľudia odchádzali z divadla s pocitom, že sa poriadne zasmiali a na chvíľu zabudli na všetko, čo ich trápi. A možno si uvedomili, že nie sú jediní, komu občas život pripomína zle napísanú komédiu. Len s tým rozdielom, že za tú našu si dobrovoľne kúpili lístok,“ uzatvára Szatmary.
9. februára – Banská Bystrica, Aula SZU
21. februára – Trnava, Dom kultúry
22. februára – Levice, CK Junior
2. marca – Brno, Semilasso
15. marca – Olomouc, Kino Metropol
21. marca – Skalica, Dom kultúry
24. marca – Martin, Strojár
Vstupenky sú v predaji na GoOut.net
bit.ly/LepsieToUzNebude
Malo to byť jedno turné, niekoľko miest, veľa smiechu a potom pokoj. Lenže diváci mali iný plán. Spoločný stand-up špeciál Michaela Szatmaryho a Tomáša Hudáka Lepšie to už nebude sa stretol s takým záujmom, že obaja komici napokon prehodnotili svoje rozhodnutie skončiť. A hoci sa ich predstavenie volá Lepšie to už nebude, pokračovanie bude. Už vo februári 2027.
„My sme si naozaj mysleli, že odohráme naplánované predstavenia, pekne sa rozlúčime a spokojne pôjdeme domov. Lenže začali nám písať ľudia z ďalších miest, pýtali sa na nové termíny a niektorí dokonca vyčítali, že sme k nim neprišli. Tak sme sa nechali dokopať k ďalším ôsmim zastávkam. Je to asi prvýkrát v živote, keď ma niekto dokopal do práce a ja som mu za to vďačný,“ hovorí Michael Szatmary.
Spoločný špeciál dvoch výrazných osobností slovenskej stand-up scény prináša kombináciu autorského humoru, hudby, improvizácie a osobných príbehov. Szatmary a Hudák si v ňom berú na mušku vzťahy, rodičovstvo, starnutie aj každodenné absurdity života. A predovšetkým samých seba. Dvaja muži v najlepších rokoch, ktorí už pochopili, že život síce neprináša vždy to, čo si človek predstavoval, ale stále je na čom sa smiať. A keď práve nerozprávajú, spievajú. V spoločných autorských piesňach ich sprevádza mladá talentovaná speváčka Tina Tallová, ktorá zároveň dohliada na to, aby sa obaja komici príliš nevzďaľovali od správnej tóniny.
„Na tomto predstavení je najlepšie, že sa nemusíme na nič hrať. S Mišom sa poznáme roky, máme podobné životné skúsenosti, ale niekedy trocha iný pohľad na svet. A to je ideálna kombinácia na to, aby sme sa na javisku, ako hovoria Česi „škádlili“. Navyše sme zistili, že ľudia sa na našich starostiach výborne zabávajú. Tak prečo im tú radosť odopierať?“ dodáva Tomáš Hudák.
Nové turné odštartuje 3. februára 2027 v Banskej Bystrici. Nasledovať bude Praha, Trnava, Levice, Brno, Olomouc, Skalica a Martin. Práve tri české zastávky predstavujú ďalší krok spoločného projektu, ktorý si chce získať aj publikum za hranicami Slovenska.
„Naším cieľom je, aby ľudia odchádzali z divadla s pocitom, že sa poriadne zasmiali a na chvíľu zabudli na všetko, čo ich trápi. A možno si uvedomili, že nie sú jediní, komu občas život pripomína zle napísanú komédiu. Len s tým rozdielom, že za tú našu si dobrovoľne kúpili lístok,“ uzatvára Szatmary.
Lepšie to už nebude – turné 20274. februára – Praha, Divadlo ABC
9. februára – Banská Bystrica, Aula SZU
21. februára – Trnava, Dom kultúry
22. februára – Levice, CK Junior
2. marca – Brno, Semilasso
15. marca – Olomouc, Kino Metropol
21. marca – Skalica, Dom kultúry
24. marca – Martin, Strojár
Vstupenky sú v predaji na GoOut.net
bit.ly/LepsieToUzNebude