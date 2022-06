Lestival v Dolnej Krupej ponúka dvojdňový program plný fantázie

Dolná Krupá 25. júna (TASR) - V historickom parku v Dolnej Krupej sa v sobotu ráno začal Lestival. Štvrtý ročník dvojdňového rodinného fantazijného festivalu sa nesie v znamení vody. Organizátori sľúbili viaceré novinky.



Jednou z nich bude napríklad vílí nektár z agátového medu, ktorý budú môcť návštevníci ochutnať. "Netradičný zážitok prinesie do lesnej tône Opera Slovenského národného divadla s ukážkou rozprávkovej opery Čert a Káča. Všade bude niečo nezvyčajné. Elegantné plié bude predvádzať zrkadlová baletka, do tajomnej reči lesa zasvätí chodiaci strom. Nechýba ani prenosné akvárium s riečnou pannou, ktorá v jazernom kráľovstve nebude tentoraz sama. Poletovať tam budú metrové ryby," uviedla organizátorka festivalu Nikola Gergely.



Program bude prebiehať na štyroch pódiách. Začal sa v sobotu ráno a potrvá až do nedeľného večera (26. 6.). Jeho súčasťou sú koncerty Márie Čírovej, Desmodu i Dominiky Mirgovej. Vystúpia tiež kapely Billy Barman, Orchester Jeana Valjeana či Morena Band. "V sobotu večer zaznie v parku tradičná Sonáta mesačného svitu Ludwiga van Beethovena a v nedeľu sa zas potešia milovníci folklóru. Na detskom pódiu sa predstavia Dúhalka i Dano Heriban," povedala Gergely.



Ako pripomenula, Lestival ponúkne aj ďalšie atrakcie. "Napríklad margarétkový vstup, dračiu jaskyňu, čítačky, skrášľovací kútik u víl, sneh v lete aj eko zónu. Tvorivých návštevníkov zamestná workshopová zóna Zlatá priadka, hladných zasýti gastro zóna Divotvorný hrniec a na trhovisku U troch grošov sú rozložení handmade predajcovia. Pobyt na dvojdňovom festivale uľahčí stanové mestečko U 12-tich mesiačikov, kde môžu návštevníci prespať," povedala Gergely o programe.



Počas Lestivalu bude premávať pravidelná kyvadlová doprava z Trnavy. Lestibusy budú vyrážať od 9.00 do 12.00 h každú polhodinu z trnavskej železničnej stanice so zastávkou na Hlbokej ulici.