Letné Shakespearovské slávnosti oslavujú 25 rokov

Bratislava 5. júna (OTS) - Od 6. júla do 5. augusta 2025 premení nádvorie Bratislavského hradu na divadelnú scénu plnú drámy,vášne, napätia, humoru aj poetiky päť výnimočných inscenácií najväčšieho dramatika všetkých čias – Williama Shakespeara.Štvrťstoročie so Shakespeareom oslávi festival silným a žánrovo pestrým programom, v ktorom sa predstavia tituly ako Hamlet, Komédia omylov, Skrotenie zlej ženy, Jak se vám líbí a Večer třikralový aneb Cokoli chcete. Diváci sa môžu tešiť na herecké hviezdy, kvalitnú réžiu a nezameniteľnú atmosféru letných večerov na nádvorí Bratislavského hradu.Shakespeare je viac než len autor z minulosti. Jeho hry prekračujú hranice času, národov a kultúr. Riešia témy, ktoré sú stále aktuálne – túžbu po moci, morálku,lásku, žiarlivosť a iné ľudské slabosti.hovorí(hosťujúca inscenácia z Prahy) v réžii Jakuba Nvotu – hra, kde vládne tajomná atmosféra Ardénskeho lesa a v ktorej ľúbostné šťastie víťazí nad nešťastím. Je veľkolepou ódou na lásku, bláznovstvo, prírodu – a najmä je oslavou slobody ducha.– nadčasová tragédia o pomste, zrade, šialenstve a morálnych dilemách, ktorá patrí k vrcholom svetovej drámy.„Hamlet nie je len príbeh o dánskom princovi. Je to výkrik človeka, ktorý chce pochopiť svet, v ktorom nič nie je také, ako sa zdá. Je to výsostne moderná hra – o klamstve, moci a vražde. A preto je dnes možno ešte naliehavejšia ako kedykoľvek predtým,“ hovorí režisér inscenácie Pavel Khek.v réžii Romana Poláka– dynamická komédia o zámene identít, v ktorej sa dva páry dvojičiek postarajú o lavínu nedorozumení a bláznivých situácií.v réžii Michala Vajdičku – provokatívna hra o láske, sile slova a spoločenských očakávaniach s veľkým potenciálom na moderné interpretačné výklady.Večer tříkrálový aneb Cokoliv chcete (hosťujúca inscenácia z Ostravy) –, hovorí o svojej interpretácii režisér Vojtěch Štěpánek.VSTUPENKY na všetky predstavenia sú už v predaji na www.wshakespeare.sk Na programe festivalu nebude chýbať bezplatný projekt S, určený najmenším divákom, s ktorými sa budeme cez víkendy stretávať nielen na hrade, ale aj pri Dunaji na námestí Eurovea.Letné Shakespearovské slávnosti nie sú len o predstaveniach – sú o zážitku. Spojenie kvalitného divadla, hviezdneho obsadenia a magickej atmosféry večerného Bratislavského hradu vytvára neopakovateľné chvíle, na ktoré sa diváci radi vracajú. Festival každoročne navštívia tisíce divákov a stal sa stálicou kultúrneho leta v Bratislave.