Letné shakespearovské slávnosti otvoria brány nádvoria hradu

Bratislava 27. júna (OTS) - Skrotenie zlej ženy otvorilo históriu LSS na Slovensku a prvý krát prichádza s jej vlastným naštudovaním v réžii Michala Vajdičku: „Povedal som si, že nebudem robiť žiadne zásadné škrty, ani nebudem zasahovať do dramatického textu a prinesiem na javisko Shakespearov text tak, ako bol uverejnený. Priznám sa, že okrem Zeffirelliho filmu som videl len niekoľko divadelných interpretácií. Pri Zeffirellim mi bolo ľúto, že sa vzdal celej linky divadla na divadle. Hoci je cítiť, že tento dramatický oblúk Shakeaspere, alebo nestihol dokončiť, alebo nedomyslel. Tvorcovia sa tejto hry divadla na divadle často radi vzdávajú, ale ja verím, že má v sebe potenciál ďalšej situačnej komiky. Tak sme si čo to dofabulovali, hádam nám to autor odpustí.“Inscenácia bude na programe do 15. júla a potom hrad obsadí Hamlet v réžii Pavla Kheka, v postave Hamleta s Ľubošom Kostelným, ktorý za túto postavu získal ocenenie Dosky za mužský herecký výkon sezóny.“, napísala o inscenácii Radmila Hrdinová. A Vy si ju určite nenechajte ujsťNa pár predstavení na hrad zavíta aj obľúbená. Dramaturgiu festivalu obohatia aj inscenácie českých kolegov. Privítame inscenáciu Jakuba Kroftu. Krutovládca ovládol javisko minulý rok a ukázalo sa, že rozhodnutie uviesť práve tento titul bolo dobré, a že sa režisérovi Jakubovi Kroftovi podarilo naštudovať a postaviť drámu, ktorá zaujme, z ktorej mrazí, ale ktorá dokáže aj pobaviť. Uvedieme aj minuloročný premiérový titul ostravských kolegov v réžii Adely Laštovkovej Stodolovej- „Okrem tradičných Shakespearových drám už niekoľko rokov realizujeme bezplatný edukatívny program určený najmenším divákom s názvom” hovorí riaditeľka LSS Janka Zednikovičová.