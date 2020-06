Letný festival Viva Musica! bude a bude slovenský

Bratislava 10. júna (TASR) - Milovníci hudby sa môžu tešiť na koncerty, ktorý v auguste prinesie letný festival Viva Musica! Tento rok sa o jeho program postarajú výlučne slovenský umelci. TASR o tom informoval za organizátorov Matúš Maderič z Viva Musica! agency.



Plánovanie festivalu sa muselo prispôsobiť novej situácii a aktuálnym opatreniam v súvislosti s organizovaním kultúrnych podujatí. "Ani pre nás vo Vive táto situácia nie je jednoduchá a prináša nám veľa zásadných zmien, s ktorými sa musíme vyrovnať. I napriek veľkej neistote, ktorú pandémia do našich životov vniesla, prípravy na festival naďalej pokračujú a robíme všetko preto, aby sme sa v lete mohli opäť stretnúť na koncertoch," uviedol riaditeľ festivalu Matej Drlička.



Ďalej dodal, že s kolegami našli spôsob, ako koncerty v lete uskutočniť. Po šestnástich rokoch sa festival opäť vráti na mestské nádvoria a do záhrad, kde kedysi začínal. "Pre našich divákov máme pripravený krásny program v podaní výlučne slovenských umelcov. V týchto zvláštnych časoch chceme aj týmto spôsobom podporiť slovenskú hudobnú scénu, najmä tú klasickú, ktorá sa počas koronakrízy zrútila medzi prvými a zrejme sa ako jedna z posledných bude vracať späť do 'normálu'," konštatoval Drlička.



Všetky festivalové koncerty sú naplánované na august a uskutočnia sa na rôznych miestach v Bratislave s dodržaním všetkých potrebných bezpečnostných a hygienických opatrení. Kompletný program festivalu zverejnia v najbližších dňoch.



Viva Musica! je najväčším letným festivalom klasickej hudby na Slovensku. Vznikol v roku 2005 a od svojho prvého ročníka ponúka ľuďom to najlepšie z klasickej hudby formou príťažlivou pre všetkých. Doteraz priniesol divákom viac ako 400 koncertov v podaní špičkových umelcov a hudobných zoskupení z celého sveta.