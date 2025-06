Letný filmový cyklus zvýšil cenu vstupenky, podstatu nezmenil

Bratislava 14. júna (TASR) - Letný projekt Európske filmy za euro po dvanástich ročníkoch prichádza k divákom s novým názvom - Európske filmy za 3 éčka. Organizátori však prízvukujú, že cyklus nemení svoju podstatu. Od 15. júna do 31. augusta ponúknu kiná Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK) po celom Slovensku výber najlepších súčasných európskych filmov za symbolické vstupné.



„Nový koncept prináša aj nové tituly - ide prevažne o premiérové filmy z tohto alebo minulého roka. Diváci sa môžu tešiť na pestrý kurátorsky výber,“ uvádza ASFK k programu, ktorý uspokojí všetky vekové kategórie a milovníkov kvalitnej európskej kinematografie.



Cyklus premietne viac ako šesťdesiat filmov. Diváci si môžu pozrieť oceňované festivalové diela, populárne tituly z posledných rokov i výnimočné animované a dokumentárne snímky pre deti a mladých divákov. „Každé kino či filmový klub ASFK má možnosť vybrať si z ponuky a zaradiť filmy do vlastného letného programu,“ dodáva organizátor.



Medzi tohtoročné premiéry patrí posledný film Paola Sorrentina Parthenope (2024), ktorý na plátna prinesie atmosféru pravej talianskej dovolenky. Na opačný koniec spektra zážitkov zavedie divákov snímka Alpha. (2024), odohrávajúca sa v mrazivom prostredí zasnežených Álp. Z novších titulov z uplynulých dvoch rokov nebudú chýbať filmy ako Tatami (2023), Mosty (2024) či Blažine lekcie (2023). Organizátori v programovej ponuke ponechali aj divácky obľúbené klasiky z minulých ročníkov - Zažiť to znovu (2019), Leto 85 (2020) či Všetci to vedia (2018). Najmladší návštevníci sa môžu tešiť na animované snímky Una a jej kamaráti (2023) či Nina a tajomstvo malého ježka (2023).



Podrobný program a informácie o zapojených kinách zverejňuje organizátor na svojej webstránke.