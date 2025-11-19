< sekcia Kultúra
Leto s Monikou predstavuje novú skladbu Odovzdaj sa mi
Singel kombinuje mandolíny, akustické bicie, sláčiky a syntezátor, prepája moderný zvuk s nenápadným retro teplom a nadväzuje na emotívny štýl projektu Leto s Monikou.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Hudobníčka a producentka Monika Omerzu Midriaková vydáva druhý singel Odovzdaj sa mi z pripravovaného albumu projektu Leto s Monikou. Alternatívno-popová skladba sa dotýka túžby priblížiť sa niekomu, komu sa bojíme naplno otvoriť, a pripomína, že skutočná blízkosť znamená nekonečnú zraniteľnosť. Úvodný verš Vonku zase sneží podčiarkuje zimnú atmosféru piesne. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.
Monika o tvorbe hovorí: „Slová prišli nečakane počas jednej zimnej nahrávacej session. Hľadala som vhodnú formu a nástrojové obsadenie, ktoré by tú krehkosť vystihlo, nakoniec to boli mandolína a sláčiky.“
Monika zložila hudbu aj text a skladbu sama produkovala. Na bicie opäť hrá Jakub Šindler z kapely Bert & Friends. Nový album vyjde na jar 2026 vo vydavateľstve Slnko Records, po vydaní albumu nasleduje klubové turné po Česku a Slovensku.
Monika Omerzu Midriaková sa výraznejšie presadila v projekte Monikino Kino, ktorý založila s Petrom Markom z kapely Midi Lidi. Následne sa venovala filmovej a scénickej hudbe, získala nomináciu na Českého leva za soundtrack k filmu Všechno bude. V roku 2018 debutovala so sólovým projektom Leto s Monikou, ktorého eponymný debut získal ocenenie Debut roka v ankete slovenského Rádia_FM.
