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Leto v ARTE prinesie premietania pod holým nebom aj workshopy
V júli sa uskutočnia dva outdoorové workshopy Latino Ladies, prvý prebehne v utorok (7. 7.) a druhý 21. júla.
Autor TASR
Piešťany 6. júla (TASR) - Kultúrno-kreatívne centrum ARTA v Piešťanoch pripravilo na leto sériu podujatí pod holým nebom. Program v átriu a na dvore ponúkne filmové premietania, tanečné workshopy, knižný klub, anglickú konverzáciu aj filmový kvíz. V prípade nepriaznivého počasia sa všetky podujatia presunú do vnútorných priestorov. TASR to uviedla Katarína Gregušová z centra.
V júli sa uskutočnia dva outdoorové workshopy Latino Ladies, prvý prebehne v utorok (7. 7.) a druhý 21. júla. Sú určené začiatočníčkam aj mierne pokročilým záujemcom o latinsko-americké tance. Pod vedením tanečnice Pavlíny si osvoja základy samby a krátku choreografiu.
Súčasťou programu bude aj letné kino. V stredu 15. júla sa uskutoční projekt Secret Movie Night, počas ktorého o výbere kultového česko-slovenského filmu rozhodnú samotní diváci hlasovaním. V stredu 5. augusta uvedie film Falcon Lake, režijný debut kanadskej herečky a režisérky Charlotte Le Bon, ktorý rozpráva príbeh prvej letnej lásky s prvkami psychologickej drámy.
Filmoví fanúšikovia si prídu na svoje aj 20. augusta počas filmového a seriálového kvízu s filmovým kritikom Petrom Konečným. Súťažiť budú môcť dvoj- až štvorčlenné tímy v disciplínach zameraných na filmovú a seriálovú tvorbu.
Aj počas leta bude pokračovať činnosť Knižného klubu Dvojbodka, ktorý svoje stretnutia presunie na dvor ARTY. V júli sa bude venovať tvorbe Marjany Satrapiovej, v auguste slovenskej haiku poézii spojenej s tvorivým workshopom. Na dvor sa presunie aj English Club, ktorý ponúkne neformálne konverzačné stretnutia v angličtine 20. júla a 10. augusta. Program letných podujatí podporil Trnavský samosprávny kraj (TTSK).
ARTA je pôvodný názov a objekt bývalej továrne na čokoládu a cukrovinky v Piešťanoch, ktorá fungovala v medzivojnovom období. Občianske združenie Iniciatíva ARTA z objektu za podpory vlastníka, ktorým je TTSK, vytvorilo kultúrno-kreatívne centrum. Možno v ňom nájsť kreatívne ateliéry, lokálnych producentov, kaviareň, galériu, kultúrne podujatia či komunitné projekty.
V júli sa uskutočnia dva outdoorové workshopy Latino Ladies, prvý prebehne v utorok (7. 7.) a druhý 21. júla. Sú určené začiatočníčkam aj mierne pokročilým záujemcom o latinsko-americké tance. Pod vedením tanečnice Pavlíny si osvoja základy samby a krátku choreografiu.
Súčasťou programu bude aj letné kino. V stredu 15. júla sa uskutoční projekt Secret Movie Night, počas ktorého o výbere kultového česko-slovenského filmu rozhodnú samotní diváci hlasovaním. V stredu 5. augusta uvedie film Falcon Lake, režijný debut kanadskej herečky a režisérky Charlotte Le Bon, ktorý rozpráva príbeh prvej letnej lásky s prvkami psychologickej drámy.
Filmoví fanúšikovia si prídu na svoje aj 20. augusta počas filmového a seriálového kvízu s filmovým kritikom Petrom Konečným. Súťažiť budú môcť dvoj- až štvorčlenné tímy v disciplínach zameraných na filmovú a seriálovú tvorbu.
Aj počas leta bude pokračovať činnosť Knižného klubu Dvojbodka, ktorý svoje stretnutia presunie na dvor ARTY. V júli sa bude venovať tvorbe Marjany Satrapiovej, v auguste slovenskej haiku poézii spojenej s tvorivým workshopom. Na dvor sa presunie aj English Club, ktorý ponúkne neformálne konverzačné stretnutia v angličtine 20. júla a 10. augusta. Program letných podujatí podporil Trnavský samosprávny kraj (TTSK).
ARTA je pôvodný názov a objekt bývalej továrne na čokoládu a cukrovinky v Piešťanoch, ktorá fungovala v medzivojnovom období. Občianske združenie Iniciatíva ARTA z objektu za podpory vlastníka, ktorým je TTSK, vytvorilo kultúrno-kreatívne centrum. Možno v ňom nájsť kreatívne ateliéry, lokálnych producentov, kaviareň, galériu, kultúrne podujatia či komunitné projekty.