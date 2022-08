Leto v Cinema City pokračuje

Bratislava 8. augusta (OTS) - Tak ako pokračuje leto, u nás pokračujú filmové dobrodružstva s množstvom výhier vďaka Veľkej letnej súťaži, kde hráte o viac ako 200 000 výhier. Medzi výhrami je nachystaný pre jedného šťastlivca zážitkový balíček od SLOVAKIA RING. Keďže u nás vyhráva každý filmožrút do konca augusta dostanete ku každej zakúpenej vstupenke v sieti Cinema City stierací žreb s 2D vstupenkou zdarma. Filmové novinky si môžete užiť aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX, ktoré si rozhodne nemôžete nechať ujsť.Od 4. augusta sa môžete tešiť na novú akčnú komédiu Bullet Train . V nej si Brad Pitt zahrá nájomného vraha, ktorý je na čele skupiny nájomných vrahov s najrôznejšími schopnosťami a vedia ako kreatívnymi spôsobmi pripraviť jeden druhého o život. Ich jednotlivé úlohy sú prepojené, no zároveň dýchajú jeden druhému na krk. A to všetko na pozadí nezastaviteľnej nonstop jazdy naprieč Japonskom. Ako dopadne táto smrtiaca jazda si môžete pozrieť od 4. augusta aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN alebo zažiť jazdu naprieč moderným Japonskom na vlastnej koži vo 4DX v Cinema City Aupark.Príbeh animovaného film Princezná rebelka je o Mii, malej sirôtke, ktorá žije so svojimi tromi lasičkami na ulici. Živi sa tým, že chodí kradnúť jedlo na hrad zlovestného regenta Tristana, ktorý si uzurpuje trón. Jedného dňa sa jej podarí preľstiť stráže, že si oblečie princeznovské šaty. A od tej chvíle začína jej bláznivá výprava za záchranou následníka trónu Rolanda, ktorý sa stal obeťou kúzla a premenil sa na… mačkokohúta! Na obidvoch čaká neuveriteľné dobrodružstvo, ktoré prevráti celé kráľovstvo naruby a naučí Miu, že šľachetnosť sa môže nachádzať v každom z nás. Ako dopadne Miina cesta k šľachetnosti si môžete pozrieť od 11. augusta vo všetkých kinách Cinema City.Prequel k oceňovanému hororu Sirota (v origináli Orphan) z roku 2009. Snímka Sirota: Prvá vražda zachytáva udalosti, ktoré príbehu z prvého filmu predchádzali. Esther si nájde svoju úplne prvú rodinu a ako psychopatická vrahyňa prvýkrát zažije, aké to je niekoho zabiť. Psychicky narušená žena Leena Klammer je pre dobro sveta zatvorená v ústave pre duševne chorých pacientov niekde v Estónsku. Mimoriadne inteligentná, promiskuitná Leena je zlo v ľudskej podobe, má množstvo psychických porúch a vo svojich tridsiatich rokoch vyzerá ako dieťa. Jedného dňa sa jej brilantným spôsobom podarí z blázinca utiecť a rozhodne sa naplniť svoj rovnako dokonalý plán. Odchádza do Ameriky, kde sa vydáva za stratené dieťa Esther z bohatej rodiny. Jej zmanipulovaný a spokojný život malého dievčaťa sa však nečakane zvrtne. Esther sa následne dostáva do nervydrásajúceho súboja so svojou novou matkou, ktorá je pripravená urobiť čokoľvek, aby svoju rodinu ochránila pred vražedným dieťaťom. Celý príbeh zabijáckej Leena si môžete pozrieť od 11. augusta vo všetkých kinách Cinema City.Príbeh Jána Kollera sa radí medzi svetový unikát. Veľa prestížnych zahraničných platforiem sa mu v minulosti venovalo a zhodli sa na tom, že story "Českého Honzu" je skutočnou rozprávkou, ktorá je asi už navždy nenapodobiteľná. Sympatický obor totiž celé detstvo, mladosť a začiatok plnoletosti nastupoval za amatérske kluby na dedinskej úrovni. Príbeh Honzu Kollera nie je len príbehom človeka, ktorý to nevzdal, aj keď mu nikto neveril. Je to tiež príbeh pre každého chlapca, ktorý dnes hrá na dedine futbal. Príbeh o tom, že rozprávky sa dejú a vždy musí byť motivácia ísť ďalej. Príbeh dedinského futbalistu si môžete pozrieť od 18. augusta vo všetkých kinách Cinema City.Marína prichádza k rodičom do Báčskeho Petrovca, aby im predstavila svojho snúbenca, slávneho spisovateľa Zoliho. Zarytý abstinent a vegetarián to najskôr nemá v dedine preslávenej klobásou a pálenkou vôbec ľahké. No len dovtedy, kým všetci uveria, že o nich Zoli napíše knihu a konečne sa preslávia po celom svete, ...takmer všetci! Maríninho otca Karola by malo tešiť dcérino šťastie, avšak príchodom Zoltána sa prebudí ťažoba tajomstva, ktoré malo zostať navždy skryté. Slnko rozpaľuje horúcu srbskú planinu a slovenská rozbuška s balkánskym temperamentom o chvíľu vzbĺkne. Film Vitaj doma, brate! si môžete pozrieť od 18. augusta vo všetkých kinách Cinema City.Režisér a scénarista Jordan Peele dozaista príjemné a desivo zaskočí divákov novým filmom NIE, NIE . Deň by prebehol ako každý iný, keby sa na nebi neobjavilo „čosi“, čo súrodencom Haywoodovým zabilo otca. Bolo to UFO? Alebo je vysvetlenie oveľa racionálnejšie? Nikto nič nevie. Zjavné je len to, že to, čo sa deje v okolí malej konskej farmy, na ktorej OJ (Daniel Kaluuya) a Emerald (Keke Palmer) žijú, je čím ďalej znepokojivejšie a naberá to na obrátkach. Zatiaľ čo sa oči senzáciechtivých amatérskych ufológov a záhadológov upierajú k nebu v snahe aspoň krátko zahliadnuť kúsok lietajúceho taniera, Haywoodovi klopia zraky k zemi. Kto sa na nich nepozerá, toho predsa neunesú. Alebo že by pravidlá neplatili? Ako dopadne tento horor sa dozviete 18. augusta vo všetkých kinách Cinema City.Zatiaľ čo Hardin zostáva v Londýne, aby sa konfrontoval so svojou minulosťou a znovu sa s ňou vyrovnal, Tessa sa vracia do Seattlu. Tam ju postihne tragédia, ktorá jej úplne zmení život. Hardin chce Tesse pomôcť, ale je taký zaneprázdnený bojom s vlastnými démonmi, že ju nakoniec od seba odstrčí. Odhalenie o otcovi otriaslo jeho nepreniknuteľnou maskou až do základov a Tessa si nie je istá, či ho ešte dokáže zachrániť bez toho, aby obetovala sama seba. Tessa si uvedomuje, že na to, aby sa pohla vpred, musí bojovať sama za seba. Zvažuje, že odíde do New Yorku, aby tu začala novú životnú kapitolu. Hardin sa vracia do Spojených štátov, aby Tesse povedal, ako veľa preňho znamená, no možno je už príliš neskoro… Pokračovanie romantického filmu After: Puto si môžete pozrieť od 25. augusta vo všetkých kinách Cinema City.Celý august si môžete v Cinema City nielen vychutnať filmové novinky na veľkom plátne, ale aj zotrieť skvelé ceny vo veľkej letnej súťaži. Pri návšteve ktoréhokoľvek kina Cinema City dostanete ku každej vstupenke stierací žreb, s ktorým okamžite hráte o viac ako 200 tisíc výhier. Vychutnajte si bohatú ponuku nielen augustových filmových noviniek, ale aj filmových trhákov, ktoré sa ešte stále premietajú v kinách Cinema City aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX. Ešte stále si môžete pozrieť Thor: Láska a hrom , kde sa Thor vydáva na cestu, ktorá sa nepodobá ničomu, čo ho kedy stretlo – na cestu za vnútorným pokojom. Taktiež sa môžete pripojiť ku Superpsovi Kryptovi a Supermanovi, nerozlučným priateľom, ktorí bok po boku bojujú proti zločinu v Metropolise v animovanom dobrodružstve DC Liga superzvierat . Oba filmy sa premietajú aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.