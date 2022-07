Letu tento rok kraľuje hudba Mira Žbirku

Na snímke Kateřina Žbirková, manželka slovenského speváka Miroslava Žbirku sníma na smartfón úvodný koncert Nemoderný chalan: Laco Lučenič a Midi Lidi venovaný spomienke na speváka Miroslava Žbirku počas prvého dňa letného multižánrového festivalu Pohoda 2022 na letisku v Trenčíne 7. júla 2022. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 13. júla (TASR) - Počas leta sa na hudbu Mira Žbirku spomína v rôznych podobách. Získal ceny na Slovenke roka a Ruka hore awards, na Pohode 2022 boli hlavnou témou albumy Nemoderný chalan, Chlapec z ulice a Zlomky poznania, keď na otváracom koncerte skupina Midi Lidi s hosťujúcim Lacom Lučeničom zahrala exkluzívny set z dnes už kultových piesní. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.V rámci diskusie o Mekyho textoch s Katkou a Davidom Žbirkovcami sa na Pohode uskutočnil aj slovenský krst albumu Posledné veci. Do života ho uviedol Michal Kaščák, ktorý pripomenul hudobnícku zanietenosť slovenského Paula McCartneyho, ale aj jeho empatiu a nezištnú pomoc mladým muzikantom.Ďalšia Pocta Mekymu bude 29. júla na festivale Žákovic Open. Legendárne skladby tam zahrá a zaspieva Žákovic Open All Stars Band s hudobnými hosťami. Aj tento koncert osobne podporí Katka Žbirková, ktorá o stálom multigeneračnom záujme o tvorbu svojho manžela povedala:V októbri bude v pražskom Národnom múzeu výstava fotiek a spomienkových predmetov na slovenského speváka a skladateľa. Neskôr sa presunie aj do Bratislavy.Vrcholom osláv nedožitých 70 rokov československej hudobnej legendy budú koncerty Tribute to Miro Žbirka 70 v Londýne 24. septembra, 17. októbra v Bratislave a 21. októbra v Prahe. Účasť na koncertoch v Bratislave a Prahe už potvrdili David Koller, Peter Nagy, Katarína Knechtová, Michal Hrůza, Jana Kirschner, Adam Ďurica, Slza, Jiří Macháček, Lukáš Adamec, Martha, Lenny, Peter Bič Project a ďalší umelci.Album Posledné veci získal množstvo pozitívnych recenzií od fanúšikov aj odborníkov. Po CD verzii bude vydaná na jeseň aj LP verzia. Vydavateľstvo Opus na október pripravuje vydanie prvých siedmich albumov Mira Žbirku v špeciálnom LP boxe.