Levický Artánok ponúkne výstavy, divadlo, workshopy i koncert

Levice 17. augusta (TASR) - Levickí umelci a občianske združenia sa počas víkendu predstavia verejnosti na podujatí Artánok. Umelecké podujatie podporené z mestského participatívneho rozpočtu sa bude konať v sobotu (20. 8.) v Schoellerovom parku.



Ako informovali organizátori, Artánok v mestskom parku otvorí o 14.00 h čítanie s vílami. Pripravené budú aj výstavy ilustrácií Hedvigy M. Gutierrez a malieb Gabiky Antalovej i rozprávka Teátra Komika. Súčasťou programu sú aj viaceré workshopy. Okrem bábkarského to budú tvorivé dielne základnej umeleckej školy.



Účastníci podujatia sa môžu zapojiť aj do ďalších aktivít. "Napríklad do divadelného kvízu s Piťom, do Čilej workshopu a do tvorivej dielne s Medulienkou. Záver programu bude patriť Divadlu Houže a jeho rozprávke Vlk na mesiaci i koncertu kapely Pomaranče," doplnili organizátori.