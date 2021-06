Líder skupiny Olympic Petr Janda predstavuje klip k piesni Nemám páru

Bratislava 24. júna (TASR) – Skupina Olympic predstavuje klip k piesni Nemám páru. V hlavnej úlohe bezdomovca sa predstavil líder kapely Petr Janda, v klipe si zahrajú známe osobnosti českej umeleckej scény Jiřina Bohdalová, Martin Dejdar, Aleš Háma, Michal Malátný, Petr Kolář, futbalista Antonín Panenka, česká Miss 2018 Lea Šteflíčková, Marta Jandová aj manželka Petra Jandu Alice.



„Nový klip je o bezdomovcovi, ktorý nie je bezdomovcom, ale privyrába si hraním na Václaváku. Hrá clivú pieseň o dievčati, ktoré ho opustilo, a dúfa, že mu okoloidúci hodia nejaké peniaze. Keď sa všetko skončí a publikum sa rozíde, prichádza Mercedes so šoférom a vezie ho domov,“ opisuje obsah nového videa Petr Janda.



Skupina Olympic má za sebou i napriek koronakríze rušné obdobie. Najnovší album s názvom Kaťata, ktorý vydali v októbri minulého roka, zožal veľké ohlasy u fanúšikov i v médiách. Vo februári nasledoval prvý videoklip z tohto albumu k skladbe Pálím tvář. Druhým klipom je práve Nemám páru, jeho réžie sa ujali Jiří Vrkoslav a Petr Janda, kamery Petr Kozák a Ondřej Ctibor.



„Do klipu som šla, pretože kedykoľvek by Petr niečo požadoval, tak mu to vždy splním. Je to môj kamarát, som v rodine, keďže som krstnou mamou Anežky, takže sa cítim ako v príbuzenskom vzťahu,“ vysvetľuje svoju účasť herečka Jiřina Bohdalová.



„Petr Janda je taký môj hudobný otec. Sme kamaráti, máme sa radi a zahral som si mladého Petra v muzikále Jak se lítá vzhůru,“ opisuje svoj vzťah k Jandovi moderátor a spevák Aleš Háma.



Legendárna skupina Olympic na tento rok pripravuje živé vystúpenia a oslavuje tiež viacero významných jubileí. Basgitarista Milan Broum oslávil nedávno 70. narodeniny a 45 rokov pôsobenia v kapele. Nový klávesák Pavel Březina oslávi onedlho päťdesiatku. Olympic oslávi budúci rok 60 rokov svojej existencie a Petr Janda 80. narodeniny.