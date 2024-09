Linkin Park predstavili novú speváčku, singel, album a svetové turné

Bratislava 7. septembra (TASR) - Legendárna kapela Linkin Park sa po siedmich rokoch vracia s novou hudbou a množstvom noviniek. Vydala nový singel The Emptiness Machine s klipom, ktorý režíroval Joe Hahn. Videoklip vyšiel ihneď po livestreame, na ktorom kapela predstavila novú speváčku Emily Armstrong, nový singel a zahrala hity z minulosti. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Spoločne s oznámením nového singla prišla kapela aj so správou o šiestich veľkých koncertných vystúpeniach v Los Angeles, New Yorku, Hamburgu, Londýne, Soule a Bogote, ktoré sú súčasťou ich nadchádzajúceho turné From Zero. Verejný predpredaj vstupeniek sa začína 7. septembra. Nový album s názvom From Zero vyjde 15. novembra a predobjednávky sú už k dispozícii prostredníctvom Warner Music.



Linkin Park sa v posledných rokoch začali znova stretávať a dostali chuť opäť tvoriť. Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix a Joe Hahn k sebe prizvali nových členov - Emily Armstrong (z kapely Dead Sara) ako speváčku a Colina Brittaina (producenta G Flip, Illenium, One OK Rock) ako bubeníka. A práve v tejto zostave vznikol nový album From Zero.



Mike Shinoda k novej ére kapely povedal: "Pred Linkin Park sme sa volali Xero. Názov nového albumu odkazuje na tento skromný začiatok aj na cestu, ktorou práve prechádzame. Zvukovo aj emocionálne ide o minulosť, prítomnosť i budúcnosť, oslavujeme našu typickú zvukovú paletu, ale zároveň sme otvorení novým smerom."



Nový singel The Emptiness Machine nesie klasické prvky zvuku Linkin Park, ktorými sú explozívna energia, hypnotické melódie Mikea Shinoda a agresívny refrén Emily Armstrong. Táto skladba predstavuje kapelu, ktorá sa nebojí experimentovať, ale pritom si zachováva svoju hudobnú DNA. S albumom From Zero sa kapela snaží zachytiť čistú energiu svojej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Nová éra Linkin Park je tu a fanúšikovia sa majú na čo tešiť.











The Emptiness Machine videoklip: www.youtube.com/watch?v=SRXH9AbT280&list=PLlqZM4covn1HF92FlF7W5nUI_Ixh2m3Rk&index=2