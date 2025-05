Linkin Park vydávajú Deluxe edíciu oceňovaného albumu From Zero

Bratislava 17. mája (TASR) - Americká rocková skupina Linkin Park vydala koncom minulého roka album From Zero. Súčasnú zostavu kapely tvoria Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Phoenix Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong a Colin Brittain. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Tohtoročná From Zero Deluxe Edition prináša tri úplne nové skladby vrátane emotívneho záveru Let You Fade, kde sa prepájajú vokály Mika Shinodu a Emily Armstrong. Pieseň kombinuje ťažký nástup s pokojnými medzihrami a opäť ukazuje cit kapely pre vytváranie dynamických kontrastov.



Prvou novinkou Deluxe verzie bola skladba Up From the Bottom, ktorá už zaznamenala vyše 42 miliónov prehratí na Spotify a 22 miliónov prehratí na YouTube. Ďalej nasledovala nemenej úspešná pieseň Unshatter. Dnes už môžeme povedať, že podľa väčšiny kritérií, nielen tých číselných, kritici aj fanúšikovia novú zostavu prijali. Emily Armstrong nepôsobí ako náhrada za Chestera, ale ako prirodzená súčasť nového zvuku kapely. Album From Zero získal hneď niekoľko ocenení v kategórii Rock a podľa počtu streamov bol aj najúspešnejšou rockovou nahrávkou roku 2024.



Zoznam skladieb albumu From Zero (Deluxe Edition) tvoria From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut the Bridge, Heavy Is the Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH, Good Things Go, Up From the Bottom, Unshatter a Let You Fade.