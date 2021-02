Lipa: Netuším, či sa aspoň sčasti vrátime k tomu, čo sme žili predtým

Bratislava 21. februára (TASR) - O pár dní to bude rok, čo sa COVID-19 stal súčasťou života ľudí aj na Slovensku. Prvý prípad ochorenia bol v krajine potvrdený 6. marca 2020. Pred rokom si však mnohí Slováci mysleli, že sa ich nový koronavírus netýka. Slovenský jazzman Peter Lipa v januári 2020 ešte spieval v New Yorku v Carnegie Hall.uviedol pre TASR Lipa.Legendárny jazzman prežil "covidový" rok na chate.Lipa v rozhovore ďalej priznal, že veľmi dobre vníma aj to, ako si počínajú muzikanti,. Síce môžu cvičiť, študovať a počúvať hudbu, vymýšľať i nahrávať, nemôžu však dospieť tam, kam od začiatku smeruje ich tvorivý proces - postaviť sa pred publikum a s napätím očakávať odozvu.vysvetľuje spevák a dodáva:Aj Peter Lipa patrí k hudobníkom, ktorí boli v "covidovom" roku činní, nahral a vydal nové CD Rufusových básni Večerný hosť, pred pár dňami potešil fanúšikov novou pesničkou Smútok vianočný. konštatuje spevák, ktorý sa nemôže tešiť na to, že sa s kolegami postaví na scénu, zahrajú si a vydajú zo seba všetko, čo si za roky pripravili, aby urobili radosť divákom.uzavrel.