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Liptov Klasik prinesie koncert symfonického orchestra i balet
Piatkový koncert pod názvom Slovenské impresie je pripravený pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie.
Autor TASR
Ružomberok 19. júna (TASR) - Koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu i baletné predstavenie Labutie jazero prinesie do Čutkovskej doliny pri Ružomberku festival Liptov Klasik 2026. Počas piatka a soboty (20. 6.) ponúkne program diela slovenských skladateľov a spojenie profesionálnych interpretov so živou tradíciou ľudovej piesne. TASR o tom informovali organizátori.
Piatkový koncert pod názvom Slovenské impresie je pripravený pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie. „Ponúka kompaktný pohľad na slovenskú hudbu ako živý priestor stretu ľudovej tradície a jej umeleckých transformácií v tvorbe domácich autorov - Eugena Suchoňa, Ilju Zeljenku, Svetozára Stračinu, Bartolomeja Urbanca či Gejzu Dusíka. V prírodnom prostredí Čutkovskej doliny tak koncert nadobúda aj symbolický rozmer návratu k prameňom - k hudbe, ktorá vyrastá z krajiny, jazyka a spoločnej skúsenosti,“ uviedli organizátori.
Počas koncertu vystúpia sólisti Eva Katráková Bodorová a Martin Gyimesi, Spevácky zbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Liptov a Čriepky spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša.
Baletné predstavenie Labutie jazero predstaví divákom v sobotu večer klasický balet pod holým nebom. „Labutie jazero v podaní baletu a orchestra Moravské divadlo Olomouc prinesie jedinečné spojenie hudby, tanca a atmosféry letného večera v prírode. Predstavenie vzniklo v choreografii kanadského choreografa Paula Chalmera a s výpravou talianskeho výtvarníka Domenica Franchiho,“ spresnili organizátori.
Doplnili, že v rámci dvoch festivalových dní čaká na deti aj dospelých sprievodný program, divadlo, zážitky, oddychová zóna a možnosť postarať sa o deti počas koncertu.
Piatkový koncert pod názvom Slovenské impresie je pripravený pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie. „Ponúka kompaktný pohľad na slovenskú hudbu ako živý priestor stretu ľudovej tradície a jej umeleckých transformácií v tvorbe domácich autorov - Eugena Suchoňa, Ilju Zeljenku, Svetozára Stračinu, Bartolomeja Urbanca či Gejzu Dusíka. V prírodnom prostredí Čutkovskej doliny tak koncert nadobúda aj symbolický rozmer návratu k prameňom - k hudbe, ktorá vyrastá z krajiny, jazyka a spoločnej skúsenosti,“ uviedli organizátori.
Počas koncertu vystúpia sólisti Eva Katráková Bodorová a Martin Gyimesi, Spevácky zbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Liptov a Čriepky spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša.
Baletné predstavenie Labutie jazero predstaví divákom v sobotu večer klasický balet pod holým nebom. „Labutie jazero v podaní baletu a orchestra Moravské divadlo Olomouc prinesie jedinečné spojenie hudby, tanca a atmosféry letného večera v prírode. Predstavenie vzniklo v choreografii kanadského choreografa Paula Chalmera a s výpravou talianskeho výtvarníka Domenica Franchiho,“ spresnili organizátori.
Doplnili, že v rámci dvoch festivalových dní čaká na deti aj dospelých sprievodný program, divadlo, zážitky, oddychová zóna a možnosť postarať sa o deti počas koncertu.