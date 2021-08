Stenu knižnice v Liptovskom Mikuláši bude zdobiť veľkoplošná maľba

Liptovský Mikuláš 18. augusta (TASR) – Stenu budovy Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši chcú na jeseň ozdobiť veľkoplošnou maľbou, tzv. muralom. Záujemcovia môžu svoje umelecké návrhy predkladať do otvorenej výzvy, ktorá sa končí 31. augusta. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Na jeseň minulého roku vznikol v Liptovskom Mikuláši prvý mural. Maľba s názvom Mesto medzi horami zdobí stenu budovy na Garbiarskej ulici orientovanú na frekventovanú cestnú komunikáciu. Inšpirovaný bol plagátom z roku 1951. "Po úspechu prvého muralu v meste s veľkým očakávaním pozeráme na koniec augusta. Práve dovtedy majú šancu kreatívni ľudia predkladať návrhy na ďalší. Následne počas jesenného obdobia víťazný umelecký návrh skrášli bočnú stenu historickej budovy knižnice," povedal primátor Ján Blcháč.



Aktivitu mesto realizuje spolu s občianskym združením TO DO Liptov a knižnicou. "Veríme, že nová ikonická bočná stena pomôže prilákať turistov do centra mesta, zviditeľní knižnicu, a tým prispeje aj k jej kultúrnej a vzdelávacej funkcii. Témami návrhov na maľbu môžu byť kniha, knižnica, literatúra alebo osobnosť Liptova či prepojenie literatúry s prírodnými krásami nášho regiónu," povedal Andrej Medla z TO DO Liptov.



Víťaza bude vyberať odborná komisia. Realizácia maľby bude počas septembra do konca októbra.