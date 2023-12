LITA predstavuje šiesty novoročný pozdrav, spojil dvoch umelcov

Bratislava 21. decembra (TASR) - Autorská spoločnosť LITA predstavuje šiesty autorský novoročný pozdrav. V rámci projektu Nový rok so slovenským umením ho pre organizáciu vytvorili spisovateľka Dominika Moravčíková a interdisciplinárny umelec Jan Durina. PF 2024 sa zamýšľa nad tým, či má umenie silu niečo zmeniť.



Séria Nový rok so slovenským umením každoročne prezentuje vybranú slovenskú autorku alebo autora. "Každý rok je pozdrav venovaný jednej z oblastí tvorby v pôsobnosti LITA. PF 2024 je prvýkrát v histórii projektu dialógom hneď dvoch druhov umenia - literatúry a fotografie," uvádza LITA k dielu s názvom tvorba nemá krv.



Autorská spoločnosť ďalej pripomína, že pri sledovaní vývoja svetových udalostí v posledných rokoch, či už ide o klimatickú krízu, vojnové konflikty alebo všeobecné ochladenie medziľudských vzťahov, často pochybujeme, či dokážeme ovplyvniť dianie okolo nás. Podobne skeptický pocit vyjadruje Moravčíková v básni, ktorú vytvorila pre novoročný pozdrav. Svoje úvahy však autorka vzťahuje na oblasť umeleckej tvorby. "Umenie nemá silu odstrániť nespravodlivosť, nerovnosť a násilie. Tvorba nekrváca, teda nemôže byť telom, ktoré dokáže niečo vybojovať," píše Moravčíková v sprievodnom texte k dielu. V Durinovej fotografii, ktorá sa v diele prepája s básňou, sa tieto témy zrkadlia, zároveň však fotografia nabáda k vlastnej, otvorenej interpretácii.



"Dielo Dominiky Moravčíkovej a Jana Durinu otvorene hovorí o skepse autoriek a autorov, ktorá je v súčasnosti pochopiteľná. O to viac si ceníme, že to umelkyne a umelci nevzdávajú a snažíme sa dať im najavo, že ich tvorba má zmysel a je pre našu spoločnosť potrebná a dôležitá," poznamenala k LITA PF 2024 riaditeľka autorskej organizácie Jana Vozárová.



Séria Nový rok so slovenským umením vznikla v LITA v roku 2018.