Litera fest prezradí aj to, ako by vyzerala kultúra bez Timravy

Bratislava 22. júna (TASR) - V bratislavskom Klube pod lampou otvoria v stredu multižánrový festival Litera fest. Podujatie spájajúce kvalitnú súčasnú literatúru s vizuálnym umením, audiovizuálnou tvorbou a s hudbou tradične predstaví autorov nominovaných na cenu Anasoft litera. Potrvá do 25. júna. TASR informovala PR manažérka Mária Hejtmánková.



Priaznivci súčasnej literatúry sa budú môcť zoznámiť s dielami nominovanými na prestížne ocenenie. Aj s knihou Satori v Trenčíne, s ktorou je nominovaný Lukáš Cabala a publikáciou Alty Vášovej Odlety. V desiatke nominovaných ďalej sú Etela Farkašová s románom Záchrana sveta podľa G., Ivana Gibová so zbierkou próz Eklektik Bastard, Barbora Hrínová s knihou Jednorožce, Jana Juráňová a jej román Naničhodnica, Laco Kerata s prozaickou knihou Na okraji mojej hory. Richard Pupala bude rozprávať o zbierke poviedok ženy aj muži, zvieratá, Veronika Šikulová zas o svojom románe-nerománe Tremolo ostinato, Zuzana Šmatláková o próze Nič sa nestalo.



Súčasťou festivalu budú okrem autorských čítaní a besied aj diskusie. V jednej z nich sa návštevníci dozvedia aj to, ako by vyzerala slovenská literatúra a kultúra bez Boženy Slančíkovej Timravy.



„Zabudnite na poučky z učebníc. O Timrave sa dá rozprávať úplne inak. Rovnako sa dá pozerať odlišne aj na knihy, ktoré poznáme zo školských lavíc. Napríklad okom filmára. Tentoraz spoznáte desať najlepších filmových adaptácií literárnych diel, ktoré vznikli za uplynulých sto rokov," avizujú organizátori, ktorí si formou diskusie pripomenú i práce literárneho vedca, básnika a prekladateľa Viliama Turčányho. Multižánrový Litera fest má vo svojom programe aj výstavu či koncerty.