Literárny cyklus v Nitrianskej galérii predstaví prácu Jany Juráňovej

Nitra 18. septembra (TASR) – Nitrianska galéria predstaví literárnu tvorbu Jany Juráňovej. V pravidelnom cykle besied sa s ňou bude 29. septembra zhovárať moderátor Dado Nagy.



Jana Juráňová vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako dramaturgička v trnavskom divadle, ako zástupkyňa šéfredaktora Slovenských pohľadov, komentátorka Slobodnej Európy i editorka viacerých knižných projektov. „V roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt. Dodnes je jeho koordinátorkou. Jej jednotlivé práce sú preložené do angličtiny, nemčiny, maďarčiny, slovinčiny a švédčiny,“ pripomenuli organizátori.



Podujatie s názvom Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... prebieha v galérii od roku 2006. Projekt sa zameriava hlavne na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov.