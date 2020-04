Autor Rivers of Babylon Peter Pišťanek by mal 60 rokov

Bratislava 28. apríla (TASR) - Spisovateľ Peter Pišťanek knižným debutom - románom Rivers of Babylon (1991) - ponúkol čitateľom, ale aj literárnej kritike nový typ slovenskej prózy. Skombinoval tzv. umeleckú literatúru so žánrami, ktoré sa zvykli označovať za poklesnuté, periférne a brakové. Originálny prozaik, ale aj publicista či šéfredaktor internetového časopisu inZine by mal v utorok 28. apríla 60 rokov.



Pišťankov rodák z Devínskej Nove Vsi a spisovateľ Rudolf Sloboda o románe napísal: "Peter Pišťanek debutoval pozoruhodnou knihou, románom. Nenašiel som v texte ani jednu štylistickú chybu, ani jedno miesto, ktoré by vybočovalo zo základnej tóniny - je to tónina silne tvrdá, hranatá, brnčiaca ako britvy vo vreci - a pritom nás tá tvrdosť ohýba a neodolateľne donucuje k smiechu, miestami až k stavom, ktoré človek pociťuje po náhlom vyzdravení, po utíšení bolesti zuba alebo hlavy. Každá veta má svoje miesto, je zaradená ako rímsky vojak do zostavy, a každá je perfektná, ako dobre vycvičený rímsky legionár. Tomu sa hovorí technika!"



Peter Pišťanek sa narodil 28. apríla 1960 v Devínskej Novej Vsi, ktorá je od roku 1972 mestskou časťou Bratislavy. Potom ako ho v roku 1978 vylúčili z gymnázia, sa živil viacerými robotníckymi povolaniami. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pri delostrelectve v Lešanoch (1981-1983) najdlhšie pracoval ako strojník v Slovnafte, ale tiež ako strážca parkoviska. Okrem písania sa venoval aj hudbe, bol spoluzakladateľom skupiny Devínska Nová Vec.



Po Novembri '89 podnikal, pôsobil v reklamnej agentúre, spoluzakladal prvý slovenský internetový časopis inZine, v ktorom pôsobil aj ako šéfredaktor. Účinkoval v televíznych talkshow Márna sláva a MM Show a moderoval rozhlasovú reláciu Esprit.



V roku 1988 Pišťankovi uverejnili v Slovenských pohľadoch prvú poviedku. Písať však začal skôr, už koncom 70. rokov minulého storočia. V tomto období sa začala aj jeho spolupráca s Dušanom Taragelom. Priateľsky, ale aj literárne spriazneným autorom vyšla v roku 1999 spoločná kniha poviedok pod názvom Sekerou a nožom, v ktorej sa nachádzajú časopisecky publikované poviedky, alebo texty písané v duchu taragelovsko-pišťankovskej dogmy SOLSKR (Slovenský obrodený lyrizovaný sociálno-kritický realizmus). Titul Sekerou a nožom sa v roku 2015 stal predmetom dohadovania, či pre expresívny slovník patrí na zoznam povinnej literatúry pre stredoškolákov. Po rozhodnutí odbornej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (SR) sa do zoznamu povinnej literatúry dostali len niektoré poviedky.



Knižne Peter Pišťanek debutoval v roku 1991 spomínaným, dnes už kultovým románom Rivers of Babylon. Hlavnou dejovou líniou knihy je príbeh prostého dedinského mládenca Rácza, ktorý sa po príchode do Bratislavy zamestná ako kurič v hoteli Ambassador. Zhodou prekvapivých a často až absurdných okolností sa z neho stáva riaditeľ hotela. Pišťankov debut vzbudil veľký záujem čitateľov i kritiky, lebo v ňom expresívne a s použitím rôznych literárnych - aj periférnych žánrov - opísal prostredie bratislavského podsvetia, drobných i väčších podvodníkov či prostitútok.



Román Rivers of Babylon vyšiel v ôsmich svetových jazykoch a patrí medzi najúspešnejšie slovenské knihy v zahraničí. V roku 1998 sa dočkal sa aj filmového spracovania pod režisérskou taktovkou Vlada Balca. Hlavnú postavu Rácza stvárnil Andy Hryc. Tri roky od vydania debutu vyšlo pokračovanie s názvom Rivers of Babylon 2 alebo Drevená dedina a v roku 1999 tretia časť Rivers of Babylon 3 alebo Fredyho koniec. Obe pokračovania nadväzujú na Ráczov príbeh, ale jeho postava sa v texte vyskytuje už len okrajovo. Do centra diania sa dostávajú mužské postavy z prvého dielu, Fredy Špáršvajn a Video-Urban.



V roku 1993 vyšla Pišťankovi kniha Mladý Dônč, ktorá obsahuje novely Debutant, Mladý Dônč a Muzika. Práve novelu Muzika spracoval režisér Juraj Nvota v roku 2007 do rovnomennej filmovej podoby. Film získal Národnú filmovú cenu Slnko v sieti v deviatich kategóriách.



Svoj ironický pohľad na politickú situáciu na Slovensku opísal Pišťanek prostredníctvom mikropoviedok v trojdielnych Skazkach o Vladovi ((1995, 1998, 2002). Medzi publicistické publikácie patrí spomienková kniha kuchárskych receptov Recepty z rodinného archívu (2003) a kniha o koňaku Živý oheň z vína (2006).



Rok pred smrťou vyšli Pišťankovi dve posledné prózy, novela Neva (2014) a román Rukojmeník - Lokomotívy v daždi (2014). Aj podľa tejto prózy vznikol film Rukojemník, ktorý opäť režíroval Nvota.



Peter Pišťanek zomrel 22. marca 2015 v bratislavskej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, kam ho priviezli po požití väčšieho množstva liekov.



V januári 20216 uviedla Činohra Slovenského národného divadla (SND) premiéru divadelnej hry Rivers of Babylon.