Evita Twardzik: V každom filme je oproti knihe trochu rozdiel v závere

Bratislava 28. novembra (TASR) - Spisovateľka Evita Twardzik pokrstila tento týždeň v Bratislave filmovú reedíciu knihy V lete ti poviem, ako sa mám. Ide o tretiu knihu autorky, ktorá sa po tituloch Všetko alebo nič a Príliš osobná známosť dočkala filmového spracovania. Mapuje životy partie štyridsiatnikov, ktorí sa kamarátia od detstva a dodnes sa stretávajú už spolu so svojimi rodinami.



"V každom filme je oproti knihe trochu rozdiel v závere. Tu bude najviditeľnejší, pretože knižka sa končí smutne. Po našej poslednej snímke som si povedala, že pôjdeme do niečoho veselého," priblížila Twardzik. Úlohy krstných rodičov sa zhostila spolu s tromi filmovými hrdinami.



Knihu v tvrdej väzbe sektom pokrstili herci Dominika Morávková, Petra Vajdová a Marián Miezga. "Nech sa všetci zídeme na jar aj na premiére filmu," zaželali herci hromadne filmovej reedícii. Čitateľom opäť ponúka príbehy štyroch manželských dvojíc, ktoré v snahe "žiť šťastne" skrývajú rôzne tajomstvá nielen pred priateľmi, ale najmä každý sám pred sebou. Tie však postupne vyplávajú na povrch, čo zmení životy hlavných hrdinov.



Filmové spracovanie "evitovky" V lete ti poviem, ako sa mám, ktorá vyšla v roku 2018, príde do kín na Valentína 2022. Spisovateľka a autorka scenára verí, že aj pre divákov sa skončí všetko tak, že pôjdu vysmiati z kina. "Ten film vás pohladí, a možno vás donúti ozvať sa starým dobrým kamarátom. A len vás utvrdí v tom, aké je dôležité mať okolo seba ľudí, ktorí vás majú radi za každých okolností," uzavrela Twardzik.