Pred 110 rokmi sa narodil svetoznámy dramatik Tennessee Williams

Columbus/Bratislava 26. marca (TASR) - Divadelné hry amerického dramatika Tennessee Williamsa sa pravidelne objavujú na divadelných scénach po celom svete, Slovensko nevynímajúc. Za hry Električka zvaná túžba a Mačka na horúcej plechovej streche získal v rokoch 1948 a 1955 Pulitzerovu cenu. Od narodenia Tennessee Williamsa, dramatika, prozaika, básnika, predstaviteľa moderného psychologického realizmu, uplynie v piatok 26. marca 110 rokov.



Tennessee Williams, vlastným menom Thomas Lanier Williams, sa narodil 26. marca 1911 v Columbuse v americkom štáte Mississippi. Vychovávala ho prevažne matka, s otcom uprednostňujúcim prácu pred rodičovstvom mal skôr napätý vzťah. Po absolvovaní strednej školy študoval žurnalistiku na univerzite v Missouri, trpel však depresiami, následkom ktorých sa nervovo zrútil a štúdium prerušil. Po zotavení spromoval, odišiel do Los Angeles a začal používať meno Tennessee Williams.



Williamsove traumy z detstva a dospievania na americkom juhu sa preniesli aj do jeho dramatickej či prozaickej tvorby. Americký divadelný a filmový režisér Elia Kazan, ktorý režíroval jeho divadelné hry o dramatikovi povedal: "Všetko z jeho života je v jeho hrách a všetko, čo je v jeho hrách, je z jeho života".



Po neľahkých začiatkoch, keď jeho prvé divadelné hry nezaznamenali väčší ohlas, sa napokon presadil v 40. a 50. rokoch minulého storočia, keď sa jeho drámy uvádzali na Broadwayi. Jednou z prvých úspešných hier bola dráma s autobiografickými prvkami The Glass Menagerie (Sklenený zverinec, 1944), ktorá sa v rokoch 1950 a 1987 dočkala aj rovnomenných filmových adaptácií, pričom druhú režíroval americký herec Paul Newman.



V roku 1947 mala na Broadwayi premiéru dnes už svetoznáma a dodnes uvádzaná hra A Streetcar Named Desire (Električka zvaná túžba), ktorá Williamsovi vyniesla prvú Pulitzerovu cenu (1948). Hlavnou hrdinkou je psychicky chorá Blanche, ktorá žije zo spomienok na minulosť a túži po úprimnej láske. Protikladom je jej švagor Stanley, tvrdý realista. Hru režíroval Elia Kazan a hlavné postavy stvárnili Marlon Brando a Jessica Tandyová. Kazan v roku 1951 nakrútil aj rovnomennú filmovú verziu.



Po ďalších úspešných hrách ako Summer and Smoke (Leto a dym, 1948) či The Rose Tattoo (Vytetovaná ruža, 1950) sa Williams v roku 1955 predstavil divadelnou hrou Cat on a Hot Tin Roof (Mačka na horúcej plechovej streche), ktorá sa dodnes považuje za najlepšiu hru, ktorá kedy bola v Spojených štátoch amerických (USA) napísaná.



Ústrednými postavami sú Maggie a jej manžel Brick, syn južanského milionára, ktorý dostane rakovinu. Dej je postavený na snahe získať priazeň milionára a dostať sa do jeho poslednej vôle. Hra, ktorú opäť ocenili Pulitzerovou cenou, najlepšie vystihuje Williamsovu snahu poukázať na problematiku medziľudských vzťahov, na rozpor medzi ilúziou a skutočnosťou či pravdou a lžou. V roku 1958 americký režisér Richard Brooks nakrútil legendárnu rovnomennú filmovú adaptáciu, v ktorej podali strhujúce herecké výkony Paul Newman a Elizabeth Taylorová.



Do širokého povedomia sa dostali aj WilLiamsove hry ako napríklad Orpheus Descending (Orfeov zostup, 1957) či Sweet Bird of Youth (Sladké vtáča mladosti, 1959), alebo tiež próza The Roman Spring of Mrs. Stone (Rímske jar pani Stoneovej, 1950).



Osobný život svetoznámeho dramatika výrazne poznamenala strata jeho dlhoročného partnera Franka Merla, s ktorým sa poznal od roku 1947. Keď potomok sicílskych prisťahovalcov zomrel v roku 1961, upadol Williams na viacero rokov do depresie. Depresie a strach z toho, že sa zblázni ako jeho setra Rose, sprevádzali dramatika celý život. So závislosťou od liekov a alkoholu neúspešne bojoval až do smrti.



Tennessee Williams zomrel 25. februára 1983 v New Yorku v hotelovej izbe medzi fľašami alkoholu a liekmi vo veku 71 rokov.