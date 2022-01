ZAČNITE ROK S KNIHAMI: Novinky na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 24. januára (TASR) – Novinky z kategórie biografie, spoločenského románu, histórie či príbehov pre mladých čitateľov z pera domácich a zahraničných autorov pribudli v prvom mesiaci nového roka na pultoch slovenských knižných obchodov.



Ruth Sheppard je autorkou biografie Freud. Je prehľadom života a diela najväčšieho bádateľa ľudskej mysle a jedného z najväčších intelektuálov 19. a 20. storočia. Jeho myšlienky sa používajú v bežnej komunikácii, či už v správnom alebo v nesprávnom kontexte. Freud vynašiel viacero techník, ktoré spôsobili prevrat v chápaní podvedomia a naznačili nové vnímanie ľudskej mysle a jej fungovania. Táto kniha ho predstavuje ako človeka a vedca, manžela a otca, priekopníckeho psychoanalytika, zakladateľa a vedúcu osobnosť medzinárodnej komunity psychoanalytikov.



Odpočítavanie 1945 je názov románu o histórii použitia prvej atómovej bomby, jej autormi sú Chris Wallace a Mitch Weiss. Ponúka rekonštrukciu udalostí a okolností, ktoré napokon viedli k nepredstaviteľnej skaze. Približuje zmýšľanie kľúčových osobností, ktoré sa podieľali na zostrojení zbrane, pričom každá z iných dôvodov. Legendárneho Alberta Einsteina, ktorý napokon označil svoju hlasnú podporu atómovej bomby za najväčšiu chybu v živote, popredného výskumníka Roberta Oppenheimera a sovietskych špiónov, ktorí potajomky prenikli do jeho tímu, súťaživých pilotov vybraných na zhodenie bomby a mnohých ďalších.



Jamie Beck je autorkou spoločenského románu Mohlo by to vyjsť. Claire McKennová už toho v živote stratila viac než dosť. Pre strelné poranenie ukončila sľubnú tenisovú kariéru a ostala žiť v ospalom pobrežnom mestečku v Connecticute. Dni trávi s priateľkami z čitateľského krúžku, s rodičmi. Priateľ jej nedávno ušiel s kamarátkou z detstva a jej renovačná firma má finančné problémy. Claire sa však nevzdáva. Je presvedčená, že po tom všetkom už zvládne čokoľvek. Optimizmus ju opustí vo chvíli, keď sa do mesta vráti jej školská láska Logan so svojou sestrou, Clairinou dlhoročnou priateľkou.



Nina Protušová je autorkou románu pre mládež Nočný motýľ. Dva roky po nešťastí na školskom výlete je Dora opäť na výslní. Konečne je sama sebou a bolestivé spomienky na strednú školu pomaly blednú. Končí prvý ročník na fakulte žurnalistiky, hlavu má plnú prázdninových plánov, už musí iba spraviť poslednú skúšku a dokončiť článok do univerzitného časopisu. Na všetko je pripravená. Avšak len do chvíle, keď po neplánovanej nočnej prechádzke natrafí vo svojom byte na nepríjemné prekvapenie.