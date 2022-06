KNIŽNÉ NOVINKY: Môže vás zaujať aj psychologický triler Anjelik

Bratislava 20. júna (TASR) – Novinky z oblasti kriminálneho románu, psychologického trileru, cestovania či literatúry pre mladých čitateľov z pera domácich aj zahraničných autorov pribudli v posledných dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Richard Osman, známy britský komik, prichádza s kriminálkou Dva razy mŕtvy, v ktorej sa štyria seniori opäť záhadne pripletú do vyšetrovania vraždy. Štyria priatelia, Elizabeth, Joyce, Ron a Ibrahim, si užívajú dôchodok v luxusnej seniorskej štvrti Coopers Chase. Elizabeth navštívi muža, ktorého považovala za mŕtveho. Je obvinený z krádeže diamantov a život mu ohrozuje nebezpečný zločinec. Tentoraz však Štvrtkový klub detektívov čelí nepriateľovi, ktorý by bez mihnutia oka odstránil aj štyroch sedemdesiatnikov.



Američanka so slovenskými koreňmi Mary Kubica prichádza so psychologickým trilerom s názvom Anjelik. Heidi Woodová celý život rada pomáha druhým. Pracuje pre neziskovú organizáciu poskytujúcu pomoc bezdomovcom, imigrantom a utečencom a stará sa o túlavé mačky. Napriek tomu jej manžela Chrisa a 12-ročnú dcéru Zoe nepríjemne zaskočí, keď jedného dňa privedie domov mladé dievča so štvormesačným bábätkom na rukách. Willow vyzerá ako bezdomovkyňa a podľa Chrisa by mohla byť aj kriminálnička, no Heidi nedbá na jeho protesty a ponúkne jej strechu nad hlavou. Nezvyčajní hostia, kvôli ktorým zanedbáva manžela i dcéru, obrátia život celej rodiny naruby.



Boris Filan prichádza s novinkou Cigary idú do neba. Stále odkladal čas, keď napíše niečo o svojom priateľstve s Jožom Rážom. Kedysi dávno už vyšlo rozprávanie o ich spoločnej hašišovej ceste do Amsterdamu za Vincentom van Goghom aj smutnosmiešny príbeh o tom, ako s manželkami splavovali deltu Dunaja s názvom Dole vodou. V cestopisoch je veľa vecí, ktoré Filan osviežil, a pokúsil sa napísať úvod. Ten mu pod rukami nečakane narástol, a tak ešte pridal úvod k úvodu.



Aj ničnerobenie niekedy prináša zázraky, odkazuje všetkým deťom aj ich rodičom spisovateľka Zuzana Štelbaská vo svojej novej knihe Stane sa zázrak. Rozpráva o človiečikovi, ktorý mal každý deň množstvo zmysluplnej práce. Staval hrady, opatroval zvieratá, dokonca si niekedy vymýšľal aj celkom nové a nevídané tvory či krajiny. No raz ráno zistil, že všetky hrady sú dokončené a všetky zvieratá nakŕmené. Zrazu mal pocit, akoby sa zastavil čas. Čo bude teraz robiť?