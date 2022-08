Literatúra: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 22. augusta (TASR) – Novinky z oblasti krimi, autobiografie či príbehu pre mladších čitateľov z pera domácich aj zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Lia Middleton je autorkou krimi románu Keď sa nájde. Naomi vždy túžila po rodine, ale pre ťažké popôrodné depresie prišla o všetko. Manžel Aiden od nej odišiel a vzal so sebou aj dcérku Freyu. Naomi ostala len farma po rodičoch a lieky na spanie, od ktorých sa stala závislou. Po troch rokoch dostáva druhú šancu a Freya u nej môže stráviť celú noc. Všetko sa vyvíja dobre až do nasledujúceho rána, keď nájde Freyu pod schodiskom mŕtvu. Zúfalá zavolá Aidenovi, namiesto pravdy však tvrdí, že ich dcéra zmizla. Než si stihne uvedomiť následky, podobne vypovedá aj na polícii. Čoraz viac sa zamotáva do vlastných lží a pochybností. Každá lož raz vyjde na povrch.



Predovšetkým fanúšikom rockovej hudby je určená vlastná Autobiografia rockera Erica Claptona. Narodil sa v roku 1945 ako nemanželské dieťa. Vychovávali ho starí rodičia. Eric nevedel, kto je jeho otcom, až ako deväťročný sa dozvedel, že žena, ktorú dosiaľ pokladal za sestru, je jeho matka. V puberte mu bola útechou gitara a vďaka mimoriadnemu talentu sa stal kultovou postavou britských klubov. Podieľal sa na vzniku formácie Cream a po jej vyhlásení za superskupinu sa stal celosvetovo uznávanou hudobnou hviezdou. V čase spolupráce s Georgeom Harrisonom sa zaľúbil do jeho manželky Pattie Boydovej. Táto zdanlivo neopätovaná láska ho uvrhla do hlbokého zúfalstva a časom prepadol drogám. Začiatkom 70. rokov sa mu podarilo závislosť prekonať, v 80. rokoch sa vzchopil a stal sa otcom. No zakrátko mu život uštedril ďalší úder, keď pri nehode prišiel o život jeho štvorročný syn Conor. V tom čase však už bol o mnoho silnejší, hľadal útechu v hudbe a zložil bolestne nádhernú pieseň Tears in Heaven.



Autorská dvojica Ivona Ďuričová a Adrián Macho prichádza s novinkou pre mladých čitateľov Hádanky z abecedy. Zavedie ich do sveta jednoduchých a vtipných hádaniek. Tie sa schovali za každé písmenko a už čakajú na múdre hlavičky, ktoré ich rozlúštia.