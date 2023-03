OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 20. marca (TASR) – Novinky z oblasti životného príbehu monarchu, príbehu umelca a športovca, krimi, histórie či príbehu pre mladých čitateľov z pera domácich a zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Kráľovná Alžbeta II. predstavovala pre milióny ľudí na celom svete stelesnenie britskej monarchie. Korunu zdedila v roku 1952 a na tróne strávila sedem desaťročí, teda dlhšie než ktorýkoľvek jej predchodca. Matthew Dennison v knihe Kráľovná uvádza množstvo detailných informácií, medzi nimi aj to, že Alžbeta sa do Philipa zaľúbila už ako 13-ročná. On mal vtedy osemnásť rokov a odvtedy pre ňu už neexistoval nikto iný. Nesmierne vrúcny vzťah bol medzi Alžbetou, jej sestrou Margaret a ich rodičmi. Autor zdôrazňuje jej oddanosť korune a mimoriadny zmysel pre povinnosť.



Peter Chorvát je autorom príbehu Lichtenfeld. Populárne izraelské bojové umenie krav maga je úzko spojené s Bratislavou. Už začiatkom 20. storočia sa v starom Prešporku usadil Samuel Lichtenfeld, estrádny umelec, univerzálny športový tréner a v neposlednom rade veľký propagátor systému sebaobrany džiu-džicu. Od roku 1908 svoje vedomosti a schopnosti naplno zúročil pri práci v mestskej polícii ako detektív. V boji so zákerným zločinom pokračoval aj po vzniku Československej republiky na poste obvodného inšpektora štátnej polície. K športu viedol aj svojich synov.



Angličan M. W. Craven je autorom krimi románu Zóna smrti. Detektív seržant Washington Poe bojuje na súde proti nútenému vysťahovaniu zo svojho milovaného domčeka na samote, keď ho náhle odvolajú k prípadu muža, ktorého ubili na smrť bejzbalovou pálkou v zapadnutom bordeli. Poe je zmätený, on loví sériových vrahov a toto vyzerá na tuctovú vraždu rukou pasáka. Jeho účasť si však osobne vyžiadali ľudia, ktorí radšej zostávajú v ústraní.



Britská autorka Kiran Millwood Hargrave prichádza s príbehom Júlia a ospalý žralok. Desaťročná Júlia má stráviť leto so svojimi múdrymi a trochu výstrednými rodičmi v majáku pri mori na škótskom ostrove Unst na odľahlom mieste, ktoré je dokonca bližšie k Nórsku ako k Edinburghu. Nápad takto stráviť leto skrsol v hlave jej veselej a impulzívnej mamy, morskej biologičky, ktorá si nenechá ujsť skvelú príležitosť pustiť sa do vlastného výskumu. Júlia sa rozhodne pomôcť mame s hľadaním tajomného grónskeho žraloka dožívajúceho sa vyše 400 rokov.