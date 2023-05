PREČÍTATE SI? Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 1. mája (TASR) – Novinky z oblasti severského krimi, epického románu, psychologického trileru či románu pre ženy z pera domácich a zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Švédska dvojica Camilla Läckberg a Henrik Fexeus sú autormi severského krimi Kult. Dej sa odohráva v južnej časti Štokholmu na ostrove Södermal, kde sa stratí malý chlapec. Polícia onedlho odhalí súvislosť so staršími únosmi detí, ktoré sa, žiaľ, skončili tragicky. Mina po prvý raz po dramatických udalostiach spred dvoch rokov kontaktuje mentalistu Vincenta Waldera. Času je málo a ak chcú predísť obetiam, musia konať rýchlo.



Čílska spisovateľka Isabel Allende je autorkou epického románu Dlhý lupeň z mora. Opiera sa o skutočné udalosti, ktoré sa odohrali v Španielsku zachvátenom občianskou vojnou. Medzi Španielmi, ktorí z krajiny utečú, je aj Roser, tehotná mladá vdova. Jej osud sa prepletie s Víctorom, vojenským lekárom a bratom jej zosnulého manžela. Spolu s dvoma tisíckami ďalších utečencov sa Roser a Víctor nalodia na Nerudovu loď do Čile. Osud im však kladie do cesty jednu prekážku za druhou.



Alex Dahl je autorom psychologického trileru Keď zmizla. Slobodnú matku Liv poznajú v nórskom Sandefjorde ako nenápadnú mladú ženu, ktorá sa nasťahovala do odľahlého domu na útese. Ak chce ochrániť malého Adriana, svoje tajomstvá si musí strážiť ako oko v hlave. Investigatívna novinárka Selma žije v Osle a vyšetruje podozrivé úmrtia modeliek, ktoré skončili v temnom svete drog a prostitúcie. Jej pátranie však nadobudne nový, oveľa nebezpečnejší rozmer, keď z ospalého nórskeho mestečka bez stopy zmizne mladá žena so synom.



Lucia Sasková prichádza s pokračovaním románu pre ženy Zlatokopka 2. Román s priliehavým podtitulom Náhody neexistujú zachytáva búrlivé obdobie v živote hrdinky bez mena, v ktorom sa nič nedeje náhodou. Hlavná hrdinka sa v nemocnici preberie z kómy a nevie, kde je, ani kto je, stratila totiž pamäť. Všetci sú k nej láskaví a milí, no ona netuší, komu môže veriť.